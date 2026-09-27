Η αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το δημοσίευμα της WSJ και τις δηλώσεις Γκιλφόιλ

Εξηγήσεις από την κυβέρνηση για όσα γράφει η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal ζητά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως αναφέρει η efsyn.gr, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ είπε σε δείπνο στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, με αφορμή την πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, ότι «μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε εδώ», προκαλώντας την έντονη αντίδραση του παριστάμενου υπουργού Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου. Η πλευρά της κ. Γκιλφόιλ αμφισβητεί ότι έγιναν έτσι τα πράγματα.

«Έχουν περάσει 24 ώρες από το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα φέρεται να προέβη, ενώπιον μάλιστα του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Παπασταύρου, σε πρωτοφανή και απαράδεκτα σχόλια σχετικά με την κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης και τη δυνατότητα κάτι τέτοιο να μπορεί να συμβεί και στην Ελλάδα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο τομεάρχης Εξωτερικών της ΕΛΑΣ, Χάρης Τζήμητρας και προσθέτει:

«Η κυβέρνηση ακόμη σιωπά, χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το περιστατικό. Καλούμε, λοιπόν, την κυβέρνηση Μητσοτάκη, να ξεκαθαρίσει άμεσα στον ελληνικό λαό εάν όντως συνέβη το εν λόγω περιστατικό, και εάν ναι, γιατί αυτό αποκρύπτεται από τον Μάρτιο, καθώς και εάν και πώς αντέδρασε.

Σε κάθε περίπτωση, το φερόμενο συμβάν αποδεικνύει για άλλη μία φορά γιατί η πολιτική του δεδομένου συμμάχου και της λευκής επιταγής βλάπτει την Ελλάδα. Γι’ αυτό χρειάζονται κόκκινες γραμμές στις σχέσεις μας και με τις ΗΠΑ, τις οποίες φυσικά φαίνεται να μην μπορεί, ή να μην θέλει να θέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Τι αναφέρει για το συγκεκριμένο περιστατικό το δημοσίευμα της WSJ:

«Τον Μάρτιο, σε δείπνο στην Αθήνα στο οποίο παρευρίσκονταν Έλληνες και Αμερικανοί αξιωματούχοι, η Γκιλφόιλ ήρθε σε αντιπαράθεση με τον υπουργό Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρο Παπασταύρου, μπροστά στους υπόλοιπους καλεσμένους. Αναφερόμενη στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Γκιλφόιλ είπε στην παρέα: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε εδώ», σύμφωνα με άτομο που παρευρέθηκε στο δείπνο και άλλους που πληροφορήθηκαν σχετικά. Η συζήτηση έγινε έντονη, με τον Παπασταύρου να απαντά ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούσαν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία είχε εκλεγεί από τον λαό. Ο δικηγόρος της Γκιλφόιλ αμφισβήτησε αυτή την περιγραφή της συζήτησης».

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να δώσει κάθε αναγκαία εξήγηση

«Η αναλυτική αναφορά επώνυμου δημοσιεύματος του αμερικανικού Τύπου σε περιστατικό που φέρεται να εμπλέκει την Πρέσβειρα των ΗΠΑ και τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάδας προκαλεί εύλογα σοβαρά ερωτηματικά που δεν επιδέχονται ως απάντηση τη σιωπή της Ελληνικής Κυβέρνησης», αναφέρει η κοινή δήλωση του Δημήτρη Μάντζου, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών και του Φραγκίσκου Παρασύρη, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Ενέργειας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Όπως σημειώνουν, «το ότι σχηματίζονται και συντηρούνται σκιές στον δημόσιο βίο της χώρας -ιδίως για τον ρόλο διπλωματικών αποστολών τρίτων κρατών στην Ελλάδα- επιτείνει το έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτεία. Η Κυβέρνηση και ειδικότερα τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών και Ενέργειας & Περιβάλλοντος, είναι οι μόνοι αρμόδιοι να παράσχουν κάθε αναγκαία εξήγηση και να τοποθετηθούν για τη βασιμότητα του δημοσιεύματος.

Η Ελλάδα είναι ανεξάρτητη και κυρίαρχη δημοκρατία, οφείλει δε να ενεργεί ως τέτοια σε κάθε περίπτωση και έναντι όλων, χωρίς καμία εξαίρεση».

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση είναι πολλαπλά υπόλογη

Από την πλευρά του το ΚΚΕ αναφέρει ότι « ένοχη σιωπή της κυβέρνησης της ΝΔ, σχετικά με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, επιβεβαιώνει τουλάχιστον την παρέμβαση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Γκιλφόιλ, στην προώθηση με κάθε τρόπο του αμερικανικού σχεδιασμού για τον Κάθετο Διάδρομο στα Βαλκάνια. Η κυβέρνηση είναι πολλαπλά υπόλογη, όταν σε λίγες ημέρες επίκειται η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρούμπιο, στην Ελλάδα για την παραπέρα προώθηση συνολικά των σχεδιασμών των ΗΠΑ στην περιοχή και την ανανέωση της στρατηγικής συμφωνίας Ελλάδας – ΗΠΑ.

Το ΚΚΕ, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα, από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκε στον σχεδιασμό για τον Κάθετο Διάδρομο για το αμερικανικό LNG, ο οποίος ενισχύει παραπέρα την εμπλοκή στον ενεργειακό πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και στη στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ που έχει μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο αμερικανοΝΑΤΟϊκό στρατόπεδο, με μοναδικό στόχο τη γεωστρατηγική αναβάθμιση του ελληνικού κεφαλαίου. Κι αυτό θα συνεχίσει να κάνει πρωτοστατώντας στην πάλη ενάντια στα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, με επόμενο σταθμό τις κινητοποιήσεις ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο και με αίτημα την ακύρωση της συμφωνίας».

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Εξαιρετικά σοβαρές αποκαλύψεις της Wall Street Journal – Η κυβέρνηση δεν μπορεί να σιωπά

«Οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal αναφορικά με τη δράση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προκειμένου να προωθηθεί το αμερικανικό LNG στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης, προφανώς, και της Ελλάδας, είναι εξαιρετικά σοβαρές και η κυβέρνηση δεν μπορεί να σιωπά», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως επισημαίνει η Κουμουνδούρου, «σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Κ. Γκίλφοϊλ, τον περασμένο Μάρτιο, απείλησε ευθέως τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, λέγοντάς του, λίγες εβδομάδες πριν την κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, την εξής φράση: “Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε κι εδώ”».

«Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός προσωπικά οφείλουν άμεσα να διαψεύσουν αν ισχύει ή όχι ότι ο κ. Παπασταύρου απειλήθηκε από την πρέσβειρα των ΗΠΑ. Αν ισχύει, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα απλό διπλωματικό επεισόδιο, αλλά για την προσβολή του ίδιου του πολιτεύματος της χώρας», τονίζει και προσθέτει:

«Επιπλέον, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να εξηγήσει, υπό το φως των εξελίξεων αυτών, την επιμονή της στον Κάθετο Διάδρομο και στην περαιτέρω εξάρτηση της χώρας στο αμερικανικό LNG, στο οποίο εμπλέκεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κι ένα ολόκληρο δίκτυο που περιλαμβάνει, πέρα από την Γκίλφοϊλ, μεγάλες εταιρείες και λομπίστες».

Νέα Αριστερά: Να απαντήσει η κυβέρνηση

«Η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal σε εκτενές ρεπορτάζ της αποκάλυψε τις πρακτικές που μετέρχεται η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα προκειμένου να προωθήσει μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες στη χώρα μας και τα Βαλκάνια», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά και προσθέτει:

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει άμεσα να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

– Επιβεβαιώνει τον διάλογο ανάμεσα στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τον Σταύρο Παπασταύρου;

– Απείλησε η πρέσβειρα των ΗΠΑ την χώρα μας με αποσταθεροποίηση;

– Γιατί παρά τις έμμεσες αλλά σαφείς απειλές της Γκιλφόιλ η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί με αξιοσημείωτη θέρμη τις συμφωνίες για μεταφορά αμερικανικού LNG;».

Από την πλευρά του και ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης ανέφερε ότι «έχουν περάσει περισσότερες από 24 ώρες από το δημοσίευμα κι η ελληνική κυβέρνηση σιωπά».