MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρ. Δούρου: “Πρέπει να σοβαρευτούμε και να σταματήσουμε να τρέχουμε πίσω από καουμπόηδες”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

«Δεν υπάρχει στην ιστορία του κράτους μας υπουργός Εξωτερικών που να μιλάει σε ξένο ακροατήριο, να χαρακτηρίζει την χώρα μικρομεσαία και να λέει ότι αν ήξερε ποσό δύσκολα θα ήταν τα πράγματα διεθνώς δεν θα διεκδικούσαμε να είμαστε μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», σχολίασε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στο Mega News.

Συμπλήρωσε, ωστόσο, ότι αποτελεί «συνεπή ομολογία μιας επταετίας επικίνδυνης εξωτερικής πολιτικής», ενώ, σχολιάζοντας και την συνάντηση Μητσοτάκη – Νετανιάχου, χαρακτήρισε «επικίνδυνο το δόγμα ‘ο εχθρός του εχθρού μου, φίλος μου’». «Πρέπει να σοβαρευτούμε και να σταματήσουμε να τρέχουμε πίσω από καουμπόηδες», διαμήνυσε.

Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «τα τετελεσμένα που επιχειρεί η Τουρκία δεν ακυρώνονται επειδή τα χαρακτηρίζουμε μεταξύ μας νομικά άκυρα», καταλογίζοντας στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι «πλειοδοτούν με πατριδοκαπηλεία και την ίδια στιγμή πληγώνουν την πατρίδα μας».

Ερωτηθείσα σχετικά με τα εσωτερικά του κόμματος, υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεπεράσει τη «δημοσκοπική περιδίνηση» της προηγούμενης περιόδου και παρουσιάζει «ανοδική τάση». Η συλλογική ηγεσία, πρόσθεσε, «δεν βλάπτει, ωφελεί σε σχέση με την εναλλαγή προέδρων», δηλώνοντας πως η ίδια λειτουργεί ως «εγγυήτρια του θεσμικού και ιστορικού ρόλου του ΣΥΡΙΖΑ», όπως και «ο Παύλος και ο Νίκος» και όλοι όσοι έχουν μείνει στο κόμμα.

Αναφορικά με την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε ότι το «εμείς ή κανείς» ακυρώθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, όταν μίλησε για συμμαχίες στη δεύτερη κάλπη, ενώ υποστήριξε πως ακολουθεί το «ιστορικό λάθος» του ΠΑΣΟΚ το ’23, που «υποτίμησε την προγραμματική σύγκλιση και ουσιαστικά έφερε την ΝΔ πάλι στο Μαξίμου». Έκανε λόγο, τέλος, για «οίηση και αλαζονεία», διαμηνύοντας ότι «ο νέος φορέας δεν είναι ο καλός ΣΥΡΙΖΑ και εμείς οι κακοί».

Ρένα Δούρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14 ώρες πριν

Διεθνείς οίκοι: Η Ελλάδα αλλάζει αναπτυξιακό μοντέλο με επενδύσεις και εξαγωγές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Το τηλεφώνημα στις 16:26 για τον απινιδωτή στην υπόθεση Μαζωνάκη: “Υπήρχε αναβρασμός στο ιατρείο”, λέει ο προμηθευτής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Βιολάντα: Απέλυσαν όσους κατέθεσαν για την οσμή στο εργοστάσιο – Τι καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Η Πάολα έγινε νονά μαζί με τον πρώην σύζυγό της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Γιαννάκος: Μόνο 145 ευρώ βρέθηκαν στον Μαζωνάκη όταν μεταφέρθηκε νεκρός στο ΕΛΠΙΣ – “Δεν είναι δυνατόν να έχουν πληρωθεί αδρά για πράξεις που τον οδήγησαν στο θάνατο”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Σαββίδης στους παίκτες του ΠΑΟΚ: Απόλυτος στόχος η κατάκτηση του πρωταθλήματος – Θέλω να βλέπω μια ενωμένη ομάδα