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Δημήτρης Κουρμπέλης: “Ακόμα δε το έχω συνειδητοποιήσει, το αξίζαμε”

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THESTIVAL TEAM

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Ο Δημήτρης Κουρμπέλης…. αδυνατούσε να πιστέψει πως έγινε «εθνικός ήρωας» μετά τη νίκη της Ελλάδας μέσα στη Γερμανία με δικό του γκολ.

Από… «ποιός Κουρμπέλης» έγινε ο απόλυτος ήρωας! Η εθνική Ελλάδος πήρε ένα τεράστιο διπλό μέσα στη Γερμανία, το οποίο είχε ξεκάθαρα ιστορικό χαρακτήρα, αφού ήταν η πρώτη νίκη της χώρας μας απέναντι στα «πάντσερ».

Ο έμπειρος χαφ του Αστέρα AKTOR ήταν ο μοναδικός σκόρερ του αγώνα και στις δηλώσεις του αργότερα στον ALPHA… παραδέχθηκε πως ακόμα δεν έχει πιστέψει τι έχει συμβεί.

Κουρμπέλης: «Το αξίζαμε»

«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα σε μια πραγματικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Παλέψαμε σκληρά και υποφέραμε στον αγωνιστικό χώρο. Μόνο έτσι μπορείς να πάρεις αποτέλεσμα σε ομάδες τέτοιου επιπέδου.

Αξίζουμε να παίζουμε μεγάλα παιχνίδια και να βρεθούμε σε μεγάλη διοργάνωση. Γι’ αυτό δουλεύουμε. Μας περιμένουν δύο δύσκολα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία. Πάμε να τα κερδίσουμε. Πιστεύω στις δυνατότητες αυτής της ομάδας. Πρέπει να υποφέρεις για να παίξεις απέναντι σε έναν τέτοιο αντίπαλο. Πιστεύω ότι το αξίζουμε το 2/2 με τον τρόπου που επιτεθήκαμε στη Σερβία και αμυνθήκαμε με τη Γερμανία».

Δημήτρης Κουρμπέλης Εθνική Ελλάδας

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