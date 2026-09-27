MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Πανικός στον αέρα: “Έσκασε” powerbank επιβάτη σε πτήση της Lufthansa προς Λισαβόνα – Προσγειώθηκε εκτάκτως στη Λιόν

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Το αεροσκάφος της γερμανικής εταιρείας Lufthansa που εκτελούσε πτήση από τη Φρανκφούρτη στη Λισαβόνα, υποχρεώθηκε να αλλάξει πορεία και να κατευθυνθεί στη Λιόν της Γαλλίας αφού μια φορητή, εξωτερική μπαταρία (powerbank) που ανήκε σε έναν επιβάτη, έπιασε φωτιά.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το συμβάν που έγινε το βράδυ του Σαββάτου (26/9). Το αεροσκάφος Airbus A321-200, που μετέφερε 198 επιβάτες και εκτελούσε την πτήση LH1170, ζήτησε να προσγειωθεί κατεπειγόντως στη Λιόν, όπως και έγινε λίγο πριν από τις 23.00 (ώρα Ελλάδας). Το πλήρωμα στο μεταξύ είχε ασφαλίσει το powerbank, τοποθετώντας το σε ένα ειδικό σακίδιο για μπαταρίες λιθίου, εξήγησε ένας εκπρόσωπος της Lufthansa.

Οι επιβάτες και το εξαμελές πλήρωμα εκκένωσαν με ασφάλεια το αεροσκάφος και φιλοξενήθηκαν τη νύχτα σε ένα ξενοδοχείο, για να συνεχίσουν την Κυριακή (27/9) το ταξίδι τους προς τη Λισαβόνα.

Η Lufthansa εξέφρασε τη λύπη της για την αναστάτωση, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος παραμένει βασική προτεραιότητά της.

Από τον Ιανουάριο του 2026 η εταιρεία απαγορεύει τη χρήση και τη φόρτιση powerbank μέσα στην καμπίνα των αεροσκαφών, ωστόσο οι επιβάτες επιτρέπεται να έχουν μαζί τους έως και δύο τέτοιες συσκευές, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Αεροπλάνο Πτήση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Νεκρή σε χωράφι εντοπίστηκε η 64χρονη που αγνοούνταν στη Ζάκυνθο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αποκολλήθηκε το ιστιοφόρο που είχε προσαράξει στην Αγία Τριάδα – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Τσουκαλάς για “Βιολάντα”: Άμεση διερεύνηση των καταγγελιών για απολύσεις εργαζομένων – “Να καταθέσουν όσα γνωρίζουν”

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Φωτεινή Αθερίδου: Όταν παθαίνεις κρίσεις πανικού συνέχεια, φοβάσαι το φόβο σου, την ένταση του φόβου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Συνεχίζεται η κατάσβεση στο πλοίο που πήρε φωτιά ανοικτά της Μυκόνου – Παραμένει σε υπήνεμο σημείο νοτιοδυτικά της Τήνου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

ΥΠΕΞ για την έκρηξη στην Πλάκα: Συλλυπητήρια στις οικογένειες των έξι θυμάτων