Ποια αυτοκίνητα δεν πλησιάζουν οι κλέφτες – Ο λόγος που τα προσπερνούν οι σπείρες

Έρευνα ανέδειξε την κατηγορία των αυτοκινήτων που οι οργανωμένες σπείρες αποφεύγουν διαχρονικά να κλέψουν, καθώς ένα βασικό γνώρισμα των οχημάτων αυτών έρχεται σε αντίθεση με τα επιχειρησιακά τους πλάνα.﻿

Παρά το γεγονός ότι τα αντικλεπτικά συστήματα των αυτοκινήτων γίνονται ολοένα και πιο εξελιγμένα στις μέρες μας, οι κλοπές εξακολουθούν να πληθαίνουν, προκαλώντας φόβο σε όλους τους ιδιοκτήτες.

Οι αετονύχηδες δρουν με μεθοδικότητα και χρησιμοποιώντας πλέον ηλεκτρονικά μέσα καταφέρνουν να αποκτήσουν πρόσβαση στο αυτοκίνητο σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα χωρίς μάλιστα να απαιτείται η χρήση παραδοσιακών εργαλείων η πρόκληση εμφανών φθορών (όπως το σπάσιμο τζαμιού) που αυξάνουν τον κίνδυνο να γίνουν αντιληπτοί.

Ωστόσο παρά το γεγονός ότι οι κλέφτες έχουν ένα μεγάλο εύρος στόχων, σχετικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί δείχνουν πως τα αυτοκίνητα που χαρακτηρίζονται ως δημοφιλή μοντέλα και έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά ανταλλακτικών ή στη μαύρη αγορά, συνεχίζουν να αποτελούν το νούμερο 1 «θήραμα» των εγκληματικών ομάδων.

Αντιθέτως, ορισμένες κατηγορίες οχημάτων φαίνεται να συγκεντρώνουν σαφώς μικρότερο ενδιαφέρον από πλευράς των δραστών, παρουσιάζοντας διαχρονικά τα χαμηλότερα ποσοστά κλοπών, παρά τη συνεχώς αυξανόμενη παρουσία της στους δρόμους της Ευρώπης.

Ο λόγος για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία σύμφωνα με σχετικές έρευνες και ασφαλιστικά δεδομένα εμφανίζουν σημαντικά μικρότερη πιθανότητα να πέσουν θύματα κλοπής σε σύγκριση με τα συμβατικά μοντέλα βενζίνης ή πετρελαίου.

Η τάση αυτή αποδίδεται κυρίως στον τρόπο δράσης των οργανωμένων κυκλωμάτων, τα οποία στοχεύουν κατά κανόνα σε οχήματα που μπορούν να μεταπωληθούν ή να διοχετευθούν στην αγορά ανταλλακτικών, στοιχείο που καθιστά τα ηλεκτρικά λιγότερο συμβατά με τα συγκεκριμένα επιχειρησιακά τους πλάνα.

Πολλές οργανωμένες συμμορίες δρουν διασυνοριακά και μεταφέρουν τα αυτοκίνητα σε χώρες όπως η Πολωνία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η Λιθουανία, όπου συχνά αποσυναρμολογούνται για ανταλλακτικά.

Σε αυτές τις αγορές, η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα παραμένει χαμηλή, ενώ και οι υποδομές φόρτισης δεν είναι τόσο ανεπτυγμένες.﻿

Ταυτόχρονα, υπάρχει και το πρακτικό ζήτημα της αυτονομίας, αφού σε μεγάλες αποστάσεις ή σε περίπτωση καταδίωξης, υπάρχει ο κίνδυνος η μπαταρία να εξαντληθεί πριν ολοκληρωθεί η διαφυγή, ενώ και η ανάγκη για στάση φόρτισης αποτελεί σημαντικό ρίσκο, καθώς οι δράστες δεν έχουν την πολυτέλεια του χρόνου.

Σημειώνεται επίσης πως και η τεχνολογία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων λειτουργεί αποτρεπτικά. Τα σύγχρονα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με προηγμένα συστήματα εντοπισμού και συνδεσιμότητα με smartphones, ενώ αφήνουν «ψηφιακά ίχνη» κάθε φορά που φορτίζουν σε δημόσιους σταθμούς, καθιστώντας πιο εύκολο τον εντοπισμό τους σε σχέση με τα συμβατικά ή παλαιότερης τεχνολογίας οχήματα.

Αντίθετα, τα πιο δημοφιλή «θύματα» των κλεφτών παραμένουν τα ακριβά SUV ενώ τα τροχόσπιτα παραμένουν σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των δραστών λόγω του υψηλού περιθωρίου κέρδους.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως τύπου οχήματος, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πρόληψη παραμένει το πιο ισχυρό μέτρο προστασίας, με βασικές κινήσεις όπως η σωστή στάθμευση, η χρήση αντικλεπτικών συστημάτων και η προσοχή στα κλειδιά να συγκαταλέγονται ανάμεσα στις απαραίτητες μεθόδους πρόληψης.

Πηγή: carandmotor.gr