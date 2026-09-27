Κρήτη: Δεύτερο περιστατικό κατάρρευσης τμήματος μπαλκονιού στο Ηράκλειο μέσα σε λίγες ώρες

Δύο περιπτώσεις κατάρρευσης τμημάτων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές του Ηρακλείου, στην Κρήτη σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (27/9) που δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα.

Στην πρώτη περίπτωση η κατάρρευση αφορούσε κτίσμα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο οποίο στεγαζόταν παλιότερα αποθήκη, αλλά πλέον δεν χρησιμοποιείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NeaKriti, στο δεύτερο περιστατικό τμήμα μπαλκονιού αποκολλήθηκε από κτίριο στον Πόρο και κατέληξε στο έδαφος. Ευτυχώς, από την πτώση δεν προκλήθηκε κάποιο ατύχημα.

Το περιστατικό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς πρόκειται για σημείο από το οποίο διέρχεται κόσμος, γεγονός που σημαίνει ότι υπό διαφορετικές συνθήκες οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πολύ σοβαρές.

Στο σημείο σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκαν άνδρες της αστυνομίας.