MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κρήτη: Δεύτερο περιστατικό κατάρρευσης τμήματος μπαλκονιού στο Ηράκλειο μέσα σε λίγες ώρες

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Δύο περιπτώσεις κατάρρευσης τμημάτων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές του Ηρακλείου, στην Κρήτη σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (27/9) που δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα.

Στην πρώτη περίπτωση η κατάρρευση αφορούσε κτίσμα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο οποίο στεγαζόταν παλιότερα αποθήκη, αλλά πλέον δεν χρησιμοποιείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NeaKriti, στο δεύτερο περιστατικό τμήμα μπαλκονιού αποκολλήθηκε από κτίριο στον Πόρο και κατέληξε στο έδαφος. Ευτυχώς, από την πτώση δεν προκλήθηκε κάποιο ατύχημα.

Το περιστατικό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς πρόκειται για σημείο από το οποίο διέρχεται κόσμος, γεγονός που σημαίνει ότι υπό διαφορετικές συνθήκες οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πολύ σοβαρές.

Στο σημείο σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκαν άνδρες της αστυνομίας.

Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Τασούλας: Η ενότητα στα μεγάλα και η σύμπνοια είναι όρος απαράβατος για την επιβίωση και την πρόοδό μας

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 18 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 27 Σεπτεμβρίου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Σερβία – Ολλανδία: Σε αναζήτηση της πρώτης νίκης

LIFESTYLE 57 λεπτά πριν

Βάνα Μπάρμπα: “Είδα πολύ νωρίς πόσο παπατζήδες είναι στην πολιτική, ατυχής η ενασχόληση μου”

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοινωσαν την κατάσχεση αμερικανικού υποβρυχίου οχήματος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σήμερα τον Ολυμπιακό για τον τελικό του Super Cup – Κανάλι και ώρα μετάδοσης του αγώνα