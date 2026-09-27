Πλάκα: Αποκαλυπτικές εικόνες από τον αγωγό φυσικού αερίου στο κτίριο της φονικής έκρηξης – Κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’90

Δύο ημέρες μετά τη φονική έκρηξη στην Πλάκα που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους και προκάλεσε πανικό και ζημιές σε μια ολόκληρη γειτονιά, έρχονται στο φως αποκαλυπτικές εικόνες από το δίκτυο φυσικού αερίου, που όπως όλα δείχνουν αποτελεί το «κλειδί» για τα αίτια της τραγωδίας.

Στις εικόνες που φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο ΑΝΤ1, φαίνεται ο αγωγός φυσικού αερίου που συνέδεε το κεντρικό δίκτυο με τον μετρητή του κτιρίου της οδού Λυσικράτους, στην Πλάκα.

Διακρίνεται η σύνδεση του κεντρικού αγωγού που συνεχίζει σε μήκος μικρότερο των 2 μέτρων μέχρι τον μετρητή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για έναν αγωγό που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1990, τότε που το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου συνδέθηκε με το δίκτυο.

Τόσο ο μετρητής όσο και το κομμάτι του αγωγού έχουν κατασχεθεί και θα μεταφερθούν στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου για να διαπιστωθεί αν η σωλήνωση είναι πιστοποιημένη και πληρεί τις προδιαγραφές. Μάλιστα διακρίνονται και ίχνη καύσης.

Τις επόμενες ημέρες θα γίνει έλεγχος και στον κεντρικό αγωγό στην οδό Λυσικράτους. Υπενθυμίζεται ότι η ένταση του ωστικού κύματος φαίνεται να χτύπησε περισσότερο τον δεύτερο όροφο, εκεί που εκτιμάται ότι είναι και το σημείο που έγινε η μεγάλη έκρηξη. Όμως διαπιστώνεται ότι υπάρχει ανάφλεξη στο χώρο του ισογείου…

Ειδικοί εκτιμούν ότι το άναμμα μιας λάμπας, ήταν εκείνο που ενδεχομένως να έδωσε το έναυσμα για την έκρηξη. Όλα τα θύματα βρέθηκαν στα κρεβάτια τους, εκτός από την ηλικιωμένη που βρέθηκε στο χώρο του μπάνιου του δευτέρου ορόφου. Ίσως είναι εκείνη που προσπάθησε να ανάψει το φως και τότε έγινε το κακό…

Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες για ύπαρξη ταχυθερμοσίφωνα φυσικού αερίου, στην κουζίνα του δευτέρου ορόφου.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ελέγχου για το φυσικό αέριο

Ο καταναλωτής έχει την ευθύνη συντήρησης του δικτύου και των συσκευών που λειτουργούν με φυσικό αέριο. Έχει ευθύνη για τον ετήσιο έλεγχο και να βγάζει ετήσιο πιστοποιητικό

Ευθύνη για το κάθε δίκτυο είναι ο αδειοδοτημένος τεχνικός της εγκατάστασης. Πρέπει να κάνει ελέγχους και στις σωληνώσεις και να υπογράφει το υποχρεωτικό τετραετές πιστοποιητικό.

Ο διαχειριστής του δικτύου έχει δικαίωμα (όχι υποχρέωση) να κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Στο κτίριο της Λυσικράτους γινόταν ετήσια συντήρηση των συσκευών; Πότε έγινε ο τελευταίο 4ετής έλεγχος στεγανότητας και ποιος τον υπογράφει; Πότε έγινε ο τελευταίος δειγματοληπτικός έλεγχος από την εταιρεία; Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν για να οδηγηθούν οι αρχές σε ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της φονικής έκρηξης.

Σύμφωνα πάντως, με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, για το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου είχε εκδοθεί πιστοποιητικό στεγανότητας της εγκατάστασης, τον Φεβρουάριο του 2026. Το σχετικό έγγραφο βεβαιώνει την ασφαλή λειτουργία της εσωτερικής εγκατάστασης.