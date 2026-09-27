Τρινκιέρι μετά τον τελικό του Super Cup: “Είμαι υπερήφανος για τους παίκτες μου”

Στην υπερηφάνεια που νιώθει για την προσπάθεια που κατέβαλαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, στον τελικό του Super Cup, εστίασε ο Αντρέα Τρινκιέρι με την ολοκλήρωση του αποψινού ματς στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου». Ο τεχνικός του «Δικεφάλου», μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, επισήμανε αρχικά:

«Παλέψαμε, δώσαμε τα πάντα. Είμαστε μια νέα ομάδα, η οποία αντιμετώπισε με αντίπαλο, ο οποίος έχει την ίδια ομάδα από τον… Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μας, κάναμε ότι μπορούσαμε για να κερδίσουμε απέναντι σε έναν λαμπερό αντίπαλο. Μέτρησα 8 τουλάχιστον καλάθια δύσκολα, που βάλανε με βάσει το ταλέντο τους και μείναμε πίσω για ένα καλάθι. Η ομάδα μου, όλος ο οργανισμός έκανε ένα μεγάλο βήμα για να ανταποκριθούμε σε αυτό το επίπεδο. Μια νίκη είναι νίκη, μια ήττα είναι ήττα, η αποψινή πονάει. Είναι νωρίς στη σεζόν. Ίσως δεν μπορέσαμε να να εκτελέσουμε με ακρίβεια, αλλά δεν μπορώ να ζητήσω περισσότερα. Δεν κάναμε καλή δουλειά για να καταλάβουμε πως σφύριζαν οι διαιτητές. Θα μελετήσω, θα κάνω τη δουλειά μου στο σπίτι για να καταλάβω τι σφυρίζουν οι διαιτητές. Στα 6 τσάλεντζ που έκανε στη διοργάνωση, κέρδισαν τα 5, θεωρώ είναι καλό σκορ

Είπε ακόμη:

Για το αν έλειψε ενέργεια στην ομάδα, λόγω του ότι έπαιξε μια μέρα νωρίτερα τον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό: «Είναι αυτό μια εξήγηση. Αλλά δεν μου αρέσουν οι εξηγήσεις, οι δικαιολογίες. Σε τέτοια παιχνίδια πρέπει να ξύνεις τον πάτο του βαρελιού. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε τη σωστή ενέργεια, στο δεύτερο ημίχρονο δώσαμε τα πάντα.

Ηρθα στον ΠΑΟΚ ξέροντας ότι πρέπει να ανεβάσω την ομάδα όχι ένα επίπεδο, αλλά τα πάντα σε τρία επίπεδα. Η απόσταση με τους δύο ήταν και παραμένει μεγάλη. Θα πάω σπίτι με πολλά να σκεφτώ, οι παίκτες μου παίζουν για τον ΠΑΟΚ, όχι για τον εαυτό τους. Χθες «γύρισαν» το ματς και κέρδισαν, σήμερα γυρίσαμε και ήμασταν κοντά στο να κερδίσουμε. Με το ‘σχεδόν’, ωστόσο, δε νικάει κανείς. Σε αυτό θέλω να ‘χτίσω’. Και όπως λέμε στην Ιταλία «Η Ρώμη δεν ‘χτίστηκε’ σε μια μέρα» .

Για το αν παραμένει η σκέψη σταθερή για τη μη αλλαγών στο ρόστερ: «Θα σεβαστώ τη δουλειά σας, αλλά προέρχομαι από την απώλεια ενός τίτλου. Η γεύση είναι γλυκόπικρη. Θέλω να εστιάσω στους παίκτες που έχω και πως θα βελτιωθούμε ως ομάδα».

Ο Τρέβορ Χάτζινς, με τη σειρά του, δήλωσε: «Ήταν ένα καλό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός είναι προφανώς ποιοτική ομάδα. Δείξαμε και εμείς ότι είμαστε καλοί. Στην άμυνα δεν ήμασταν τόσο καλοί, δείξαμε καρδιά, δεν εκτελέσαμε όσο καλά μπορούσαμε. Διεκδικήσαμε το ματς στο τέλος, είχαμε την ευκαιρία μας, αλλά δεν πήραμε το παιχνίδι. Είμαστε υπερήφανοι, έχουμε δρόμο μπροστά μας».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ