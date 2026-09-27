Γιώργος Γεροντιδάκης: Στο “Κρίνο και αγκάθι” με δυσκόλεψε περισσότερο το να κάνω τον καλό

Με αφορμή το νέο “Κρίνο και αγκάθι” του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Γεροντιδάκης έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Ανάμεσα σε πολλά, δε, ο γοητευτικός ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο που ερμηνεύει στη σειρά εποχής αλλά και για όσα τον δυσκόλεψαν σ’ αυτό το νέο τηλεοπτικό του εγχείρημα.

Τι σου κέντρισε το ενδιαφέρον στον συγκεκριμένο χαρακτήρα;

Συνήθως σε όλους τους ρόλους καταλήγω στη φυλακή, τώρα ξεκινάω ανάποδα (γέλια). Ο ήρωας μου από το σκοτάδι πηγαίνει στο φως και η αλήθεια είναι πως πρόκειται για έναν καλό χαρακτήρα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι σταθερός στις αξίες του, αγαπάει τους γύρω του, είναι προστατευτικός.

Έχει μεγάλη αίσθηση ανάληψης ευθυνών. Γενικά, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στη σειρά είναι ότι πρόκειται για ένα χωριό που – στην ουσία – ξέρει μισές αλήθειες. Μου αρέσει πάρα πολύ που είναι ένα αστυνομικό θρίλερ εποχής, το οποίο έχει μέσα και αγάπη.

Θα δούμε και στα επόμενα επεισόδια αρκετό κυνηγητό για την ανακάλυψη της αλήθειας. Υπάρχουν πάρα πολλοί ρόλοι που παίζουν σημαντικό ρόλο.

Υπήρξε κάτι που σε δυσκόλεψε περισσότερο;

Ναι, το να κάνω τον καλό (γέλια). Θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο να κάνεις είτε τον καλό είτε τον κακό, αλλά γι’ αυτό σπουδάσαμε. Για να μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε μας δοθεί. Γενικά, δεν πιστεύω στους καλούς ή κακούς χαρακτήρες. Πιστεύω πάντα στο πως πράττει ο κάθε χαρακτήρας. Το δύσκολο κομμάτι εδώ είναι να βρεις αυτή τη γλυκύτητα που έχει ο Μάρκος.