Φωτεινή Αθερίδου: Όταν παθαίνεις κρίσεις πανικού συνέχεια, φοβάσαι το φόβο σου, την ένταση του φόβου

Για τις κρίσεις πανικού και τη φιλοσοφία της ζωής της μίλησε η Φωτεινή Αθερίδου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα», η οποία μεταδόθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026. Η ηθοποίος και σεναριογράφος, εξήγησε τον τρόπο που διαχειρίστηκε προσωπικά αδιέξοδα αλλά και για τις ενοχές που φορτώνει η κοινωνία τις μητέρες.

Όπως είπε η Φωτεινή Αθερίδου: «Έχω μάθει να τις διαχειρίζομαι. Όταν παθαίνεις κρίσεις πανικού συνέχεια, φοβάσαι το φόβο σου, την ένταση του φόβου. Οπότε άφησα τον εαυτό μου να φοβηθεί πάρα πολύ και δεν έκανα κάτι γι’ αυτό. Οπότε αυτή η νίκη με έκανε να πω ότι “οκ, Φωτεινή, έκανες αυτό. Τα πάντα μπορείς να κάνεις”. Και έχω φτάσει και σε ένα σημείο, θέλω να σου πω, που αυτή τη στιγμή άμα μου πεις “δεν μπορείς να το κάνεις αυτό”, λέω: “Τι; Μπορώ”».

Η Φωτεινή Αθερίδου ανέφερε επίσης: «Η κοινωνία φορτώνει τεράστιες ενοχές στη μητέρα. Το τι πάει να πει θηλασμός, το πόσο πρέπει μια γυναίκα να θηλάσει, πώς πρέπει να είναι για να θεωρείται καλή μάνα. Επειδή η μάνα τους ήταν κάπως όταν μεγάλωσαν, θεωρούν ότι πρέπει να είναι και αυτοί όπως ήταν η μάνα τους. Φυσικά, έχω πέσει σε αυτή τη λούπα. Φυσικά και έχω νιώσει άπειρες ενοχές και ακόμα θα νιώσω σε στιγμές, αλλά πάνω απ’ όλα είμαι αυτό που είμαι και θέλω να προσπαθήσω να είμαι αυτό που είμαι και ό,τι γίνει».

Για τη σχέση της με τα παιδιά της, η Φωτεινή Αθερίδου είπε: «Με τα παιδιά μου είμαι αρκετά διασκεδαστική, με την έννοια του ότι παίζουμε αρκετά. Γελάμε πάρα πολύ βασικά, ειδικά με το Θοδωρή που είναι μεγάλος. Προσπαθώ γενικά να μην είμαι απόλυτη και αφοριστική. Προσπαθώ, προσπαθώ. Με δύο αγόρια και σε αυτές τις ηλικίες πολλές φορές χρειάζεται να επιβληθώ και με τρόπους που χάνω την μπάλα και μετά λέω “γιατί το έκανες αυτό; Γιατί φώναξες; Γιατί…”. Απ’ την άλλη, δε γίνεται και να μην το κάνεις».

Η Φωτεινή Αθερίδου είναι ηθοποιός και σεναριογράφος, γεννημένη τον Νοέμβριο του 1990. Είναι κόρη των γνωστών καλλιτεχνών Θοδωρή Αθερίδη και Ελένης Γκασούκα. Είναι παντρεμένη με τον επίσης ηθοποιό Κωνσταντίνο Μαγκλάρα και μαζί έχουν αποκτήσει δύο γιους, στους οποίους προσπαθεί να μεταδώσει αξίες αποδοχής και αγάπης, μακριά από προκαταλήψεις.