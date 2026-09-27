ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε ξανά να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες

«Ο κ. Μητσοτάκης επέστρεψε από τις ΗΠΑ και, στο σημερινό κυριακάτικο μήνυμά του, προσπάθησε ξανά να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

«Ο πρωθυπουργός έκανε αναφορές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο Διεθνές Δίκαιο και στις πάγιες ελληνικές θέσεις. Τι γίνεται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά τα γεγονότα στην Κάσο; Πώς απαντά η κυβέρνηση στην επιμονή της Τουρκίας στη «Γαλάζια Πατρίδα»; Ποια είναι η στρατηγική της απέναντι στα τετελεσμένα και τις μονομερείς διεκδικήσεις; Και ποια συγκεκριμένα βήματα γίνονται για το Κυπριακό; Η επίκληση του Διεθνούς Δικαίου είναι αυτονόητη, η εξωτερική πολιτική, όμως, κρίνεται από το αν οι διακηρύξεις μετατρέπονται τελικά σε αποτελέσματα. Κάτι που από τα δεδομένα δεν προκύπτει μέχρι σήμερα, παρά τα όσα αναφέρει ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμα του», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αναφερόμενος στις συνομιλίες του πρωθυπουργού με επενδυτές για «πλεονάσματα και δημοσιονομική πειθαρχία, και στους Έλληνες πολίτες για το κόστος ζωής», διερωτάται: «Αφού η αντιμετώπιση του κόστους ζωής είναι πλέον, όπως λέει, η “σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα”, γιατί η κυβέρνησή του αρνείται τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τις τιμές τώρα;».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε στη Βουλή συγκεκριμένη τροπολογία για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια. Κατέθεσε και τροπολογία για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους της διύλισης. Η πρότασή μας στοχεύει σε πετρέλαιο θέρμανσης περίπου στο 1,20 ευρώ το λίτρο. Ο κ. Μητσοτάκης μέχρι χθες έλεγε ότι η μείωση του ΕΦΚ δεν γίνεται. Σήμερα αναγνωρίζει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι κεντρικό πρόβλημα. Ας αφήσει λοιπόν τις διαπιστώσεις και ας απαντήσει: θα υιοθετήσει τις τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ;», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει επίσης ότι «η κυβέρνηση δεν μπορεί να βαφτίζει κοινωνική πολιτική την επιστροφή στους πολίτες ενός μικρού μέρους όσων έχουν ήδη πληρώσει από την ακρίβεια, τους υψηλούς έμμεσους φόρους και την ενεργειακή αισχροκέρδεια».

«Υπάρχει διαφορετική πολιτική μέσα στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Με φορολόγηση των υπερκερδών και των πολύ υψηλών μερισμάτων. Με αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ευρωπαϊκού πλαισίου. Με μείωση έμμεσων φόρων, 13η σύνταξη και ουσιαστική ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Το ίδιο ισχύει για το ιδιωτικό χρέος. Ο πρωθυπουργός παρουσιάζει μια ακόμη τροποποίηση του εξωδικαστικού ως «δεύτερη ευκαιρία», όταν το ιδιωτικό χρέος έχει διογκωθεί και δεκάδες δισεκατομμύρια οφειλών βρίσκονται πλέον υπό τη διαχείριση servicers. Η κυβερνητική λύση εξακολουθεί να αφήνει το κλειδί της ρύθμισης στους πιστωτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση νόμου: προστασία της πρώτης κατοικίας, αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, χαμηλό επιτόκιο και δικαστική προστασία όταν αποτυγχάνει η εξωδικαστική διαδικασία. Αυτή είναι η πραγματική διαφορά», σημειώνει, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του για να «να χτυπηθούν οι αιτίες», όπως «μείωση του ΕΦΚ αντί για επιδότηση του ακριβού καυσίμου», «έλεγχος των υπερκερδών αντί για παρακάλια προς τα διυλιστήρια», «ρύθμιση του πραγματικού ιδιωτικού χρέους και προστασία της πρώτης κατοικίας αντί για μια κοινωνία όμηρο των funds και των servicers».

Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, επαναλαμβάνει την ανάγκη για «ενεργητική και πολυδιάστατη στρατηγική, με σταθερό σημείο αναφοράς το Διεθνές Δίκαιο, όχι γενικόλογες διακηρύξεις».

«Όσο για την τεχνητή νοημοσύνη, ο κ. Μητσοτάκης ανακάλυψε στο Σαν Φρανσίσκο ότι η τεχνολογία χρειάζεται δημοκρατικό έλεγχο, κανόνες και ισχυρό κράτος. Συμφωνούμε. Ακριβώς γι’ αυτό χρειάζεται ένα κράτος που δεν θα είναι απλώς πελάτης των τεχνολογικών κολοσσών, αλλά θα διαθέτει δημόσιες ψηφιακές υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό, διαφάνεια και δημοκρατική λογοδοσία», σημειώνει, τονίζοντας πως .»χρειάζεται ένα ισχυρό θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που θα προστατεύει ουσιαστικά τους εργαζόμενους και τους πολίτες από τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης της, διασφαλίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα, την ιδιωτικότητα και τη διαφάνεια».

«Ο κόσμος πράγματι αλλάζει, όπως γράφει σήμερα ο πρωθυπουργός. Το ερώτημα είναι ποιος πληρώνει αυτή την αλλαγή και ποιος ωφελείται από αυτήν. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για να αλλάξει αυτή η απάντηση υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας. Η κυβέρνηση μπορεί να συνεχίσει τις κυριακάτικες ανασκοπήσεις που αφορούν ελάχιστους τελικά. Οι πολλοί της κοινωνίας, χρειάζονται μια άλλη πολιτική. Οι σύγχρονες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δίνουν λύση και αλλάζουν την ζωή των πολιτών προς όφελος τους και όχι προς όφελος των λίγων», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.