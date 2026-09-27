Θεσσαλονίκη: Αποκολλήθηκε το ιστιοφόρο που είχε προσαράξει στην Αγία Τριάδα – Δείτε βίντεο

Αποκολλήθηκε το ιστιοφόρο που είχε προσαράξει χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ενεργοποιήθηκε άμεσα το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στο σημείο μετέβησαν ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και δύο Περιπολικά οχήματα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς προς παροχή συνδρομής.

Το ιστιοφόρο αποκολλήθηκε με τη συνδρομή του αλιευτικού σκάφους «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ν.Θ. 1713 και του ταχύπλοου σκάφους «ΜΕΛΙΤΩΝ» Τ.Θ. 258α και στη συνέχεια κατέπλευσε αυτοδύναμα στο λιμάνι του Ναυτικού Ομίλου Ανοιχτής Θαλάσσης Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση αποκόλλησης που συνέδραμε και η ΟΦΚΑΘ:

Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός και δεν διαπιστώθηκε εισροή υδάτων στο σκάφος ή θαλάσσια ρύπανση.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου μέχρι την προσκόμιση σχετικού βεβαιωτικού από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού:

Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Θεσσαλονίκης και της Μηχανιώνας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για περιστατικό προσάραξης ενός ιστιοφόρου (Ι/Φ) σκάφους, με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες (υπήκοους Γερμανίας), στη θαλάσσια περιοχή Αγίας Τριάδας Θερμαϊκού κόλπου.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στο σημείο μετέβησαν ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και δύο Περιπολικά οχήματα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς προς παροχή συνδρομής. Το Ι/Φ αποκολλήθηκε με τη συνδρομή του αλιευτικού σκάφους «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ν.Θ. 1713 και του ταχύπλοου σκάφους «ΜΕΛΙΤΩΝ» Τ.Θ. 258α και στη συνέχεια κατέπλευσε αυτοδύναμα στο λιμάνι του Ναυτικού Ομίλου Ανοιχτής Θαλάσσης Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης.

Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός και δεν διαπιστώθηκε εισροή υδάτων στο σκάφος ή θαλάσσια ρύπανση.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου μέχρι την προσκόμιση σχετικού βεβαιωτικού από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.