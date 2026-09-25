Τζιτζικώστας από ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη: Αναγκαία η διατήρηση ανοιχτών διεθνών ναυτιλιακών οδών – Η επιβολή τελών και διοδίων και η παρεμπόδιση της διεθνούς ναυσιπλοΐας δεν είναι αποδεκτή

Τη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επισκέφθηκε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, συμμετέχοντας σε σειρά υψηλού επιπέδου συναντήσεων και συνεδριάσεων, με επίκεντρο την ασφάλεια στη ναυτιλία, τις μεταφορές, την περιφερειακή συνεργασία και τον βιώσιμο τουρισμό.

Ο κ. Τζιτζικώστας συμμετείχε σε συζήτηση στον ΟΗΕ με θέμα την «Ασφάλεια στη Ναυτιλία» (Reinforcing cooperation to achieve a secure and stable maritime domain), παρουσία Υπουργών Εξωτερικών από όλο τον κόσμο, με έμφαση στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για ένα ασφαλές και σταθερό ναυτιλιακό περιβάλλον.

H Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Kaja Kallas παρουσίασε την ευρύτερη θέση της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, ενώ ο Επίτροπος αναφέρθηκε στις επιπτώσεις στη ναυτιλία και το εμπόριο από τις γεωπολιτικές συγκρούσεις, καθώς και στις οικονομικές επιπτώσεις από την κρίση στον Κόλπο.

Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε την ανάγκη για διατήρηση ανοιχτών διεθνών ναυτιλιακών οδών, η οποία αποτελεί κοινό παγκόσμιο συμφέρον, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα μέσω των διεθνών στενών παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του Ορμούζ, η οποία κατοχυρώνεται από το Διεθνές Δίκαιο. Ταυτόχρονα υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας «No Fees. No Tolls», που υποστηρίζει η ΕΕ και προβλέπει ότι η διέλευση από διεθνή στενά δεν πρέπει να γίνει πηγή πολιτικής πίεσης ή εσόδων απλώς και μόνο επειδή τα πλοία πρέπει να διέλθουν. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για το Ορμούζ, αλλά και για να αποφευχθεί η δημιουργία προηγούμενου για άλλα στρατηγικά σημεία συμφόρησης ανά τον κόσμο.

Ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε: «Εργαζόμαστε και υποστηρίζουμε διεθνείς και περιφερειακούς θεσμούς που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την προστασία της ναυτιλίας, ιδιαίτερα τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), αναγνωρίζοντας ότι η διατήρηση μιας σταθερής, ανοιχτής και διεθνούς θαλάσσιας τάξης που βασίζεται στο κράτος δικαίου και το διεθνές δίκαιο αποτελεί κοινό παγκόσμιο συμφέρον. Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής τελών, διοδίων και περιορισμών που εισάγουν διακρίσεις, καθώς και αντίθετοι σε άλλους όρους, που παρεμποδίζουν, βλάπτουν ή κρατούν δέσμια τη ναυσιπλοΐα, συμπεριλαμβανομένων των στενών που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, ή αλλάζουν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει το δικαίωμα διέλευσης που θεσπίζεται βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, όπως αντικατοπτρίζεται στην UNCLOS».

Ο Επίτροπος συμμετείχε επίσης στο Φόρουμ ΕΕ – Κόλπου, που συνδιοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη από τον Antenna Group και το Atlantic Council, με θέμα την εδραίωση της συνεργασίας ΕΕ – Κόλπου για την περιφερειακή ασφάλεια και ευημερία.

«Ό,τι γίνεται στον Κόλπο δεν μένει στον Κόλπο. Η διαταραχή φτάνει γρήγορα στους ευρωπαϊκούς λιμένες και αερολιμένες, στις αγορές ενέργειας, στις αλυσίδες εφοδιασμού, στις τουριστικές ροές και στους καταναλωτές», σημείωσε ο Επίτροπος.

«Οι μεταφορές, η συνδεσιμότητα και ο τουρισμός έχουν αποκτήσει πολύ ισχυρότερη γεωπολιτική διάσταση. Η ελευθερία ναυσιπλοΐας, οι ανθεκτικές υποδομές, οι διαφοροποιημένοι διάδρομοι και οι ασφαλείς αεροπορικές και θαλάσσιες συνδέσεις είναι ουσιαστικής σημασίας για την οικονομική ασφάλεια της Ευρώπης και του Κόλπου. Ταυτόχρονα, ο τουρισμός αποτελεί σημαντική πηγή ανάπτυξης, επενδύσεων και απασχόλησης και για τις δύο περιοχές και σημαντική γέφυρα μεταξύ των κοινωνιών μας. Το κεντρικό μήνυμα είναι ότι η Ευρώπη και ο Κόλπος θα πρέπει από την απλή διαχείριση μεμονωμένων διαταραχών να περάσουν στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας από κοινού. Προστατεύοντας στρατηγικές διαδρομές, διαφοροποιώντας τη συνδεσιμότητα, ενισχύοντας την αεροπορική και θαλάσσια συνεργασία και αναπτύσσοντας μια πιο ανθεκτική και βιώσιμη τουριστική σχέση», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Τζιτζικώστας.

Αναφερόμενος στις προτάσεις της ΕΕ τόνισε ότι «σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, κλιματικής κρίσης και πίεσης στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, η ενίσχυση της εταιρικής σχέσης ΕΕ και Κόλπου μπορεί να φέρει συγκεκριμένα οφέλη στον τομέα των μεταφορών και της συνδεσιμότητας. Η ανθεκτικότητα της συνδεσιμότητας δεν είναι πλέον απλώς ένα οικονομικό ζήτημα. Είναι μια στρατηγική αναγκαιότητα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την υπερβολική εξάρτηση από ένα λιμάνι, έναν αγωγό, ένα σημείο συμφόρησης ή έναν διάδρομο. Χρειαζόμαστε ενίσχυση των υφιστάμενων διαδρόμων, με παράλληλη ανάπτυξη συμπληρωματικών θαλάσσιων, σιδηροδρομικών, αεροπορικών και χερσαίων συνδέσεων».

Επίσης, ο κ. Τζιτζικώστας πραγματοποίησε ομιλία για τον βιώσιμο τουρισμό μαζί με τον Πρίγκιπα Harry, σε εκδήλωση του Travalyst, με αντικείμενο την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού και την ενίσχυση της συνεργασίας για πιο βιώσιμες επιλογές στον τουρισμό. Επιπλέον είχε διμερείς συναντήσεις με Υπουργούς της Σαουδικής Αραβίας, της Ινδίας, της Δημοκρατίας της Κορέας και της Αρμενίας.