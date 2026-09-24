Θεσσαλονίκη: Ζητήματα ασφαλείας θέτουν οι γονείς του 16ου Νηπιαγωγείου Συκεών

Σοβαρά ζητήματα ασφάλειας των μικρών μαθητών καταγγέλλουν γονείς του 16ου Νηπιαγωγείου Συκεών Θεσσαλονίκης.

Τα μικρά παιδιά φαίνεται πως έρχονται αντιμέτωπα με διάφορα ακατάλληλα αντικείμενα, που θέτουν την ασφάλειά τους σε κίνδυνο.

Την προηγούμενη σχολική χρονιά οι γονείς είχαν αρχίσει να παρατηρούν στον προαύλιο χώρο διάφορα αντικείμενα, από σπασμένα μπουκάλια μέχρι ζυγαριές ακριβείας και ορισμένες ουσίες, που όπως λένε, πιθανότατα ήταν ναρκωτικά.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, άγνωστοι μπαίνουν στον χώρο του σχολείου και εκεί καταναλώνουν αλκοόλ ή κάνουν διακίνηση ναρκωτικών. Μάλιστα, έχει κληθεί αρκετές φορές και η Αστυνομία και όλο αυτό έχει θορυβήσει τους γονείς.

Φέτος, μόλις ξεκίνησε η σχολική χρονιά, έστειλαν μία έγγραφη καταγγελία, στην οποία καταγράφουν όλα τα περιστατικά, που έχουν σημειωθεί και ζητούν από τις αρμόδιες Αρχές να παρθούν μέτρα ενώ έχουν ενημερώσει και τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών.

Οι γονείς έχουν μιλήσει με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, κ. Βουλγαρίδη, ο οποίος τους είπε ότι μπορούν να τοποθετηθούν κάμερες, κάτι, που έχει συμβεί ήδη σε άλλα σχολεία με απτά αποτελέσματα αφού έχουν μειωθεί οι περιπτώσεις βανδαλισμού αλλά και εισόδου εξωσχολικών.

Για να τοποθετηθούν κάμερες, οι Αρχές πρέπει να έχουν την έγγραφη συγκατάθεση των διδασκόντων.