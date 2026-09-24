MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Ζητήματα ασφαλείας θέτουν οι γονείς του 16ου Νηπιαγωγείου Συκεών

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σοβαρά ζητήματα ασφάλειας των μικρών μαθητών καταγγέλλουν γονείς του 16ου Νηπιαγωγείου Συκεών Θεσσαλονίκης.

Τα μικρά παιδιά φαίνεται πως έρχονται αντιμέτωπα με διάφορα ακατάλληλα αντικείμενα, που θέτουν την ασφάλειά τους σε κίνδυνο.

Την προηγούμενη σχολική χρονιά οι γονείς είχαν αρχίσει να παρατηρούν στον προαύλιο χώρο διάφορα αντικείμενα, από σπασμένα μπουκάλια μέχρι ζυγαριές ακριβείας και ορισμένες ουσίες, που όπως λένε, πιθανότατα ήταν ναρκωτικά.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, άγνωστοι μπαίνουν στον χώρο του σχολείου και εκεί καταναλώνουν αλκοόλ ή κάνουν διακίνηση ναρκωτικών. Μάλιστα, έχει κληθεί αρκετές φορές και η Αστυνομία και όλο αυτό έχει θορυβήσει τους γονείς.

Φέτος, μόλις ξεκίνησε η σχολική χρονιά, έστειλαν μία έγγραφη καταγγελία, στην οποία καταγράφουν όλα τα περιστατικά, που έχουν σημειωθεί και ζητούν από τις αρμόδιες Αρχές να παρθούν μέτρα ενώ έχουν ενημερώσει και τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών.

Οι γονείς έχουν μιλήσει με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, κ. Βουλγαρίδη, ο οποίος τους είπε ότι μπορούν να τοποθετηθούν κάμερες, κάτι, που έχει συμβεί ήδη σε άλλα σχολεία με απτά αποτελέσματα αφού έχουν μειωθεί οι περιπτώσεις βανδαλισμού αλλά και εισόδου εξωσχολικών.

Για να τοποθετηθούν κάμερες, οι Αρχές πρέπει να έχουν την έγγραφη συγκατάθεση των διδασκόντων.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Λαβρόφ: Η Ρωσία δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο με την Ουκρανία

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Σοφία Βόσσου: “Τον Γιώργο Μαζωνάκη θα τον έχουμε στην καρδιά μας για την καλή του την ψυχή και για το ήθος του”

Περιπολικό αστυνομίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Πάτρα: Άνδρας επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του – Το έσκασε με μηχανάκι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Θρασκιά για την επίθεση Φαραντούρη στη Σδούκου: “Σε κανέναν δεν επιτρέπεται να ασκεί λεκτική βία”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Αγρίνιο: 13χρονος κατηγορείται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση συνομήλικης συμμαθήτριάς του – Αρνείται την κατηγορία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Είμαστε χώρα ηγέτιδα, η προστασία των θαλασσών είναι προτεραιότητα