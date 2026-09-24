Αθήνα: Δύο άνδρες λιποθύμησαν από αναθυμιάσεις στις εργασίες κατεδάφισης στο θέατρο Μπάντμιντον

Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης στο θέατρο Μπάντμιντον, όταν δύο άτομα εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Σύμφωνα με το protothema.gr, πρόκειται για δύο άνδρες οι λιποθύμησαν από αναθυμιάσεις. Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική προκειμένου να συνδράμει στην παροχή βοήθειας.

Τους χορηγήθηκε οξυγόνο και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.