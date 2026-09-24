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Πάτρα: Ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του και την έστειλε στο νοσοκομείο – Αναζητείται ο δράστης

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (23/9), στην περιοχή κοντά στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», στην Πάτρα, όταν μία 50χρονη γυναίκα, δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και παραμένει άφαντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, φέρεται να εντόπισε την πρώην σύντροφό του να κινείται στην περιοχή και χωρίς να προηγηθεί κάτι άλλο, της επιτέθηκε, χτυπώντας την με γροθιές και κλωτσιές.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε μπροστά στα μάτια περαστικών, οι οποίοι παρακολούθησαν εμβρόντητοι την επίθεση και ειδοποίησαν τις Αρχές. Αμέσως μετά την πράξη του, ο άνδρας απομακρύνθηκε από το σημείο με το δίκυκλό του, πριν φτάσουν οι αστυνομικοί.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για την παροχή βοήθειας στην τραυματισμένη γυναίκα. Η 50χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και παραμένει για νοσηλεία και παρακολούθηση.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση του φερόμενου ως δράστη, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γνωρίζουν τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Πάτρα

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