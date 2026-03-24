ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για απάτη με πρόσχημα ηλεκτρολογική βλάβη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 36 και 37 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένου.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά για τα αδικήματα της απάτης, της απείθειας και της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας όταν 68χρονος κάτοικος της Πολίχνης δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από τους δράστες. Οι τελευταίοι, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, τον έπεισαν ότι δήθεν υπάρχει σοβαρή βλάβη στην παροχή ρεύματος της οικίας του και του ζήτησαν να συγκεντρώσει κοσμήματα και τιμαλφή σε σακούλα.

Όταν οι δράστες μετέβησαν στο σημείο για να παραλάβουν τα αντικείμενα, αστυνομικοί που είχαν ειδοποιηθεί εγκαίρως επενέβησαν άμεσα. Οι δύο άνδρες επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή, ωστόσο συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη.

Κατά τη σύλληψή τους προέβαλαν σθεναρή αντίσταση, γεγονός που οδήγησε και στην απαγγελία επιπλέον κατηγοριών σε βάρος τους.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Θεσσαλονίκη

