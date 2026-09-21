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Θεσσαλονίκη: Η λίμνη Κορώνεια εκπέμπει SOS για άλλη μία φορά

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Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται για μία ακόμη φορά η λίμνη Κορώνεια, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, με την έκτασή της να έχει συρρικνωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Οι κάτοικοι των γύρω περιοχών εκφράζουν έντονη ανησυχία και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για τη διάσωσή της.

Η εικόνα από ψηλά είναι αποκαλυπτική, καθώς η λίμνη έχει σχεδόν αποξηρανθεί. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Κοινότητας Ανάληψης, Γιώργος Δόλμας, η λίμνη που γνώριζαν οι κάτοικοι της περιοχής έχει πλέον χαθεί.

Η οριακή κατάσταση της Κορώνειας αποτυπώνεται και σε δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύτηκαν στην ιστοελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η λίμνη, που άλλοτε ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη σε έκταση στη χώρα, έχει υποχωρήσει σημαντικά.

Λίμνη Κορώνεια

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