Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση θανάτου του Μαζωνάκη

Στον ανακριτή έφτασε λίγο πριν τις 10:00 το πρωί ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο κ. Κομιανός προσήλθε προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για σειρά ζητημάτων που έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών, ενώ κατά την άφιξή του δεν προχώρησε σε καμία δήλωση προς τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο.

Η παρουσία του θεωρείται σημαντική για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς ο υπνοθεραπευτής φέρεται να είναι το πρόσωπο που έλαβε από την προφυλακισμένη γιατρό του Κολωνακίου, Ιωάννα Γάκα φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης.

Οι ανακριτικές Αρχές αναμένεται να ζητήσουν από τον κ. Κομιανό να εξηγήσει υπό ποιες συνθήκες έφτασε στα χέρια του η συγκεκριμένη φωτογραφία, για ποιον λόγο του εστάλη και ποια ακριβώς ήταν η επικοινωνία που είχε με τη γιατρό.

Παράλληλα, αναμένεται να ερωτηθεί για τη σχέση που διατηρούσε μαζί της, αλλά και για το κατά πόσο γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε στο πλαίσιο των συγκεκριμένων διαδικασιών.

Οι απαντήσεις που θα δώσει θεωρούνται κρίσιμες, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια τις επαφές και τις επικοινωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων και να αποσαφηνίσουν τον ρόλο που είχε ο καθένας.

Πηγή: protothema.gr