Θεσσαλονίκη: Επέστρεψε η ιστορική Αγορά Μοδιάνο – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Επαναλειτουργεί από σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου, η ιστορική Αγορά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη και υποδέχεται κατοίκους και επισκέπτες πλήρως ανανεωμένη, συνδυάζοντας την αίγλη του παρελθόντος με μια σύγχρονη, πολυαισθητηριακή γαστρονομική εμπειρία. Το νέο εγχείρημά υπό τη διαχείριση της Ergon παντρεύει την αυθεντική ατμόσφαιρα της παλιάς αριστοκρατικής αγοράς με την ενέργεια ενός σύγχρονου, διεθνούς προδιαγραφών πολυχώρου γεύσεων.

Ένας παράδεισος γεύσεων κάτω από την ίδια στέγη

Η νέα εποχή της Αγοράς Μοδιάνο προτείνει μια συνεκτική διαδρομή όπου η παραδοσιακή αγορά συναντά τη σύγχρονη εστίαση. Στους διαδρόμους της, η ατμόσφαιρα σφύζει από ζωή με επιλογές που καλύπτουν κάθε γευστική επιθυμία:

Φρέσκα Προϊόντα & Delicatessen: Πάγκοι γεμάτοι χρώματα με εποχικά φρούτα και λαχανικά από τη μακεδονική γη, εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, σπάνια μπαχαρικά, καθώς και ενημερωμένα ενημερωμένα delicatessen με εκλεκτά ελληνικά τυριά και αλλαντικά μικρών παραγωγών.

Πάγκοι γεμάτοι χρώματα με εποχικά φρούτα και λαχανικά από τη μακεδονική γη, εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, σπάνια μπαχαρικά, καθώς και ενημερωμένα ενημερωμένα delicatessen με εκλεκτά ελληνικά τυριά και αλλαντικά μικρών παραγωγών. Κρεοπωλείο & Ιχθυοπωλείο: Φρέσκα κρέατα, εξειδικευμένες κοπές και θαλασσινά κατευθείαν από το Αιγαίο. Το ξεχωριστό στοιχείο; Ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει τα υλικά της αρεσκείας του και να τα απολαύσει μαγειρεμένα επί τόπου.

Φρέσκα κρέατα, εξειδικευμένες κοπές και θαλασσινά κατευθείαν από το Αιγαίο. Το ξεχωριστό στοιχείο; Ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει τα υλικά της αρεσκείας του και να τα απολαύσει μαγειρεμένα επί τόπου. Αρτοποιία & Παραδοσιακή Ζαχαροπλαστική: Μυρωδιές από φρεσκοψημένο προζυμένιο ψωμί, παραδοσιακές χωριάτικες πίτες, σιροπιαστά γλυκά και σύγχρονες δημιουργίες που παρασκευάζονται καθημερινά.

Μυρωδιές από φρεσκοψημένο προζυμένιο ψωμί, παραδοσιακές χωριάτικες πίτες, σιροπιαστά γλυκά και σύγχρονες δημιουργίες που παρασκευάζονται καθημερινά. Bistros, Μεζεδοπωλεία & Street Food: Από αυθεντικά μεζεδοπωλεία για τσίπουρο και θαλασσινά μέχρι modern street food corners που επανεφευρίσκουν το ελληνικό σουβλάκι και τα finger food με ποιοτικές πρώτες ύλες.

Από αυθεντικά μεζεδοπωλεία για τσίπουρο και θαλασσινά μέχρι modern street food corners που επανεφευρίσκουν το ελληνικό σουβλάκι και τα finger food με ποιοτικές πρώτες ύλες. Coffee & Wine Bars: Γωνιές αφιερωμένες στον specialty καφέ, καθώς και ενημερωμένα bar με εκλεκτές ετικέτες του ελληνικού αμπελώνα και φαντασμαγορικά cocktails.

Το νέο τοπόσημο της πόλης

Διατηρώντας στο ακέραιο την αρχιτεκτονική της ταυτότητα, η Αγορά Μοδιάνο δεν είναι απλώς ένα σημείο αγορών, αλλά ένας ζωντανός πυρήνας συνάντησης, γεύσης και κουλτούρας. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, η αθρόα προσέλευση επιβεβαιώνει πως το ιστορικό τοπόσημο της Θεσσαλονίκης επέστρεψε για να πρωταγωνιστήσει ξανά στην καθημερινότητα της πόλης.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: