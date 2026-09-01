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Μ. Κατρίνης: Η “Ασπίδα του Αχιλλέα” απαιτεί διαφάνεια, εθνικό έλεγχο και εγγυημένη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων

Intime
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Την ανάγκη πλήρους διαφάνειας, σαφών εγγυήσεων για το ελληνικό έργο και διασφάλισης της τεχνολογικής αυτονομίας της χώρας αναδεικνύει ο βουλευτής και υπεύθυνος ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,035 δισ. ευρώ και, σύμφωνα με το ΥΠΕΘΑ, προβλέπει συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος άνω του 25%, δηλαδή περίπου 750 εκατ. ευρώ, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι ένα έργο τέτοιου ύψους δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια γενική αναφορά ποσοστού ελληνικής συμμετοχής. Ζητά να γνωστοποιηθούν τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των 19 εταιρειών, το συγκεκριμένο αντικείμενο και η οικονομική αξία που αντιστοιχούν σε καθεμία, καθώς και ο βαθμός στον οποίο τα 750 εκατ. ευρώ αποτελούν δεσμευτικές και εκτελεστές συμβατικές υποχρεώσεις.

Παράλληλα, ζητά σαφή εικόνα για την πραγματική ελληνική προστιθέμενη αξία, τη συμμετοχή σε παραγωγή, έρευνα και ανάπτυξη, λογισμικό, μεταφορά τεχνογνωσίας και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη σύνδεση του ελληνικού έργου με τις ήδη εγκεκριμένες αμυντικές προτεραιότητες, στην αξιοποίηση και διαλειτουργικότητα υφιστάμενων εθνικών δυνατοτήτων, όπως η ΕΑΒ, ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, το ΕΛΚΑΚ και ο ΘΩΡΑΞ, αλλά και στον εθνικό έλεγχο του κεντρικού συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου.

Με την αίτηση κατάθεσης εγγράφων ζητούνται τα στοιχεία για τη διαδικασία επιλογής, τις συμβατικές δεσμεύσεις, την επιχειρησιακή ιεράρχηση, την αξιολόγηση των υφιστάμενων ελληνικών δυνατοτήτων και τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου επί του λογισμικού, του πηγαίου κώδικα, των τεχνικών δεδομένων και των διεπαφών, κατά το μέρος που δεν είναι νομίμως διαβαθμισμένα.

Μιχάλης Κατρίνης

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