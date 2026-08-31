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Αλλάζουν όλα στα επαγγελματικά για αυτά τα ζώδια τον Σεπτέμβριο του 2026

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THESTIVAL TEAM

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Ο Σεπτέμβριος του 2026 έχει αρκετές θετικές, αλλά και αρνητικές εξελίξεις στα επαγγελματικά κάποιων ζωδίων, καθώς θα υπάρξουν αλλαγές στο αστρολογικό σκηνικό, που θα τα επηρεάσουν, ιδίως αν έχουν στα ζώδια που αναφέρουμε τον Ωροσκόπο τους και ανήκουν στα συγκεκριμένα δεκαήμερα:

  • Η Αφροδίτη θα βρίσκεται στον Ζυγό έως τις , στις 11/9, οπότε Κριοί, Καρκίνοι και Ταύροι, που είναι γεννημένοι το γ’ δεκαημέρο θα ωφεληθούν, καθώς επηρεάζει τον 7ο, 10ο και 6ο οίκο τους αντίστοιχα. Θα έχουν ευχάριστες στιγμές αλλά και εύνοια σε συνεργασίες, σε σχέσεις με τους ανωτέρους τους αλλά και στη δουλειά τους, αρκεί βέβαια να παραμείνουν τυπικοί στα καθήκοντά τους και συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Μετά και ως το τέλος του μήνα, τη σκυτάλη παίρνουν, Ταύροι, Υδροχόοι και Δίδυμοι του α’ δεκαημέρου, αν και η εύνοιά τους θα φανεί μετά τις 17 του μήνα.
  • Σκορπιοί, Υδροχόοι και Ιχθύες του β’ δεκαημέρου, με τον Δία στον Λέοντα, στον 10ο, 7ο και 6ο οίκο τους, αντίστοιχα, τουλάχιστον από επαγγελματικής άποψης έχουν το κοκαλάκι της νυχτερίδας στα επαγγελματικά και εργασιακά τους, καθώς θα εμφανιστούν αρκετές ευκαιρίες και ευοίωνες προοπτικές, είτε εκεί που βρίσκονται είτε με μια αλλαγή. Επωφελείς συνεργασίες αλλά αξιόλογες προτάσεις θα τους απογειώσουν

Ας δούμε τώρα και ποια ζώδια θα έχουν ζόρια στη δουλειά τους:

  • Αρκετές εντάσεις, καβγάδες, αναστάτωση και δυσάρεστες εξελίξεις περιμένουν τους Αιγόκερους, τους Ζυγούς και τους Λέοντες του γ’ δεκαημέρου, καθώς θα κληθούν να αντιμετωπίσουν αρκετά προβλήματα, εντάσεις και μικροπολεμικές συμπεριφορές, από και προς συνεργάτες, συναδέλφους και ανωτέρους. Οι κόντρες και οι διαξιφισμοί, εκτός από τα νεύρα τους, που θα γίνουν τσατάλια, θα τους φέρουν πολύ κοντά στη ρήξη. Προβλήματα με την “εξουσία” θα έχουν και αυτοί που είναι γεννημένοι αρχές του β’ δεκαημέρου, λόγω Κρόνου στον Κριό.

Πηγή: astrology.gr

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