Ανθή Βούλγαρη: Μου αρέσει ο Γιάννης Κολοκυθάς, θα του στήσω καρτέρι – Φέτος έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές

Τη δική τους συναδελφική καλημέρα στους δημοσιογράφους που βρίσκονται απέναντί τους στην τηλεοπτική αρένα έστειλαν το πρωί της Δευτέρας (31/8) η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Μετά την πρεμιέρα της “Κοινωνίας Ώρα MEGA”, οι δύο παρουσιαστές σχολίασαν τις αλλαγές και τις νέες παρουσίες στην πολύ πρωινή ζώνη, αναφερόμενοι στους συναδέλφους τους που δίνουν καθημερινά τη δική τους «μάχη» για την ενημέρωση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Ανθή Βούλγαρη στον Γιάννη Κολοκυθά, για τον οποίο εξέφρασε τη συμπάθειά της, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως θα ήθελε να τον γνωρίσει από κοντά. Από την πλευρά του, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος τον χαρακτήρισε με νόημα “ήρωα”.

«Είμαστε αγενείς, έτσι;», ξεκίνησε να λέει η δημοσιογράφος του MEGA και συνέχισε: «Έχουμε ξεκινήσει και μια καλημέρα στους συναδέλφους που μαθαίνω ότι μας στέλνουν τις καλημέρες τους δεν λέμε».

«Σωστά. Να πούμε κατ’ αρχήν στους αγαπητούς συναδέλφους, στον Γιάννη τον Κολοκυθά και στον Μάνο τον Νιφλή, που έχουν ξεκινήσει εδώ και μια βδομάδα στο Open», απάντησε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Θέλω να σου πω κάτι. Τον Νιφλή τον βλέπω εκεί που παίρνει καφέ κοντά στην Παιανία, σε μένα. Τον έχω δει. Τον Κολοκυθά, που μου είναι πολύ συμπαθητικός, τον συμπαθώ πολύ, δεν τον έχω γνωρίσει από κοντά. Θα του στήσω καρτέρι να δω πού πίνει καφέ. Δεν μπορεί, δεν πάει πουθενά να πιει αυτός καφέ εκεί πέρα; Μου αρέσει εμένα ο Κολοκυθάς», σχολίασε η Ανθή Βούλγαρη, με τον συνεργάτη της να τον χαρακτηρίζει “ήρωα”.

«Ξέρω εγώ τι σου λέω. […] Να πούμε μια καλημέρα στον Νίκο Μηνά, απέναντι στο ΣΚΑΪ τώρα λέμε. Ο συνάδελφος που ήταν εδώ στο Mega, έφυγε, χρόνια ήταν στο ΣΚΑΪ και αποφάσισε να βγει μπροστά στο γυαλί, να δει και αυτός τη… γλύκα με τη Μάρω την Καρούση. Καλημέρα Μάρω. Και μετά να πούμε και στον Γιάννη τον Πιταρά που είναι ο καινούργιος δίπλα στον Δημήτρη Οικονόμου, στη θέση του Άκη του Παυλόπουλου που έφυγε», συμπλήρωσε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές φέτος», τόνισε η Ανθή Βούλγαρη για τις ανακατατάξεις στην πολύ πρωινή ζώνη.