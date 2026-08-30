Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Μία σύλληψη μετά από καβγά

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι επί της οδού Κασσάνδρου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, σημειώθηκε διαπληκτισμός μεταξύ ατόμων. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε συνολικά τέσσερις φορές.

Οι δύο πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν στο εσωτερικό καταστήματος, ενώ ακόμη δύο πυροβολισμοί έπεσαν εκτός του καταστήματος, επί της οδού Κασσάνδρου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, όπου εξετάζεται για την εμπλοκή του στο περιστατικό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν από τους πυροβολισμούς σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός. Οι αστυνομικοί διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο, καθώς και τι προηγήθηκε του διαπληκτισμού.