Χρησιμοποίησαν το όνομα του μικρού Παναγιώτη-Ραφαήλ στη Θεσσαλονίκη για να μαζέψουν χρήματα – Η ανακοίνωση της οικογένειάς του

Η οικογένεια του μικρού Παναγιώτη – Ραφαήλ προχώρησε σε δημόσια καταγγελία, προειδοποιώντας πως ένας απατεώνας επισκέπτεται καταστήματα και καφετέριες στη Θεσσαλονίκη και ζητά χρήματα, χρησιμοποιώντας το όνομα του παιδιού και ότι δήθεν χρειάζεται νέα επέμβαση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οικογένεια ξεκαθαρίζει πως δεν γίνεται κανένας έρανος για τον Παναγιώτη – Ραφαήλ και πως δεν έχουν εξουσιοδοτήσει κανέναν να συγκεντρώσει χρήματα για το παιδί.

Και προσθέτουν πως ο Παναγιώτης – Ραφαήλ είναι καλά και δεν υπάρχει κάποια επέμβαση για την οποία συγκεντρώνονται χρήματα και πληροφορούν τον κόσμο σε περίπτωση επαφής με το εν λόγω πρόσωπο να μην δώσουν χρήματα και να ενημερώσουν άμεσα την οικογένεια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Τις τελευταίες ημέρες λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα από ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μας ενημερώνουν ότι κάποιος επισκέπτεται καταστήματα και καφετέριες και ζητά χρήματα χρησιμοποιώντας το όνομα του Παναγιώτη-Ραφαήλ, λέγοντας ακόμη και ότι το παιδί χρειάζεται νέα επέμβαση.

Θέλουμε να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι: ΔΕΝ γίνεται κανένας έρανος για τον Παναγιώτη-Ραφαήλ και ΔΕΝ έχουμε εξουσιοδοτήσει κανέναν να συγκεντρώνει χρήματα για το παιδί μας.

Ο Παναγιώτης-Ραφαήλ είναι καλά, δόξα τω Θεώ, και δεν υπάρχει κάποια επέμβαση για την οποία συγκεντρώνονται χρήματα!

Χιλιάδες άνθρωποι κάποτε αγκάλιασαν το παιδί μας και μας βοήθησαν σε μια από τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής μας. Γι’ αυτό μας πονάει ακόμη περισσότερο η σκέψη ότι σήμερα κάποιος μπορεί να χρησιμοποιεί αυτή την αγάπη και το όνομα του παιδιού μας για οικονομικό όφελος.

Αν κάποιος σας προσεγγίσει ζητώντας χρήματα για τον Παναγιώτη-Ραφαήλ, μην δώσετε χρήματα και ενημερώστε μας.

Το όνομα ενός παιδιού και η αγάπη του κόσμου δεν μπορούν να γίνονται μέσο εκμετάλλευσης.

Η οικογένεια του Παναγιώτη-Ραφαήλ