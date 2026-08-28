Σεπτέμβριος 2026: Ζόρικος μήνας για αυτά τα ζώδια – Είσαι ανάμεσά τους;

Αν ανήκεις σε κάποιο από τα ζώδια που θα αναφέρουμε παρακάτω, να ξέρεις ότι πρέπει να οπλιστείς με αρκετή υπομονή και ψυχραιμία, καθώς ο Σεπτέμβριος θα σου δημιουργήσει αρκετά προβλήματα κυρίως, αν ανήκεις σε κάποιο από τα δεκαήμερα που αναφέρονται ή έχεις σε αυτά τον Ωροσκόπο σου:



ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Έλλειψη κατανόησης

Με τον Άρη να βρίσκεται απέναντί σου μέχρι τις 28/9 και μάλιστα την 1η του Σεπτέμβρη να κάνει τετράγωνο με τον Κρόνο στον Κριό, εσύ που είσαι στις αρχές του β’ δεκαημέρου, όπως γίνεται αντιληπτό, εκεί που θα ταλαιπωρηθείς είναι σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις και το σπίτι σου, είτε με ζημιές είτε με καβγάδες γιατί κάποιος/α θα κάνει του κεφαλιού του και τις επιπτώσεις καλείσαι να τις πληρώσεις εσύ. Γενικά πάντως, με τον Άρη απέναντί σου θα καταλάβεις ότι υπάρχουν και πιο σημαντικά πράγματα από τις δουλειές και τις υποχρεώσεις σου, όπως οι άνθρωποι που είναι δίπλα σου και απαιτούν μεγαλύτερο μέρος του χρόνου σου, έτσι ώστε να μειώσεις τα παράπονα ή τη δυσαρέσκειά τους. Σε άλλα νέα, ο/η σύντροφος ή ένας συνεργάτης σου ενδεχομένως να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και να χρειαστεί τη βοήθεια ή τη στήριξή σου, ίσως όμως και να μην συγχωρεί πια μια δική σου ψυχρότητα ή έλλειψη κατανόησης ή έντονου ενδιαφέροντος και θελήσει να σε εγκαταλείψει. Μια ρήξη είναι πολύ πιθανή πάντως.

ΖΥΓΟΣ: Μαλλιά κουβάρια

Ο Άρης στον 10ο οίκο σου, εκτός από την μεγάλη πίεση και το άγχος, σε κάνει ευερέθιστο κι εκνευρίζεσαι ή ξεσπάς με το παραμικρό, οπότε και οι σχέσεις με τα άτομα του επαγγελματικού σου χώρου θα είναι δύσκολες, ενώ δεν αποκλείται να βγουν και μαχαίρια ξαφνικά ή να καταλάβεις ότι τόσο καιρό κάποιος/α προσπαθεί να σε βγάλει εκτός τοπίου, αν ανήκεις στο β’ ή γ’ δεκαήμερο. Γενικά, θέματα δουλειάς θα σε ζορίσουν αρκετά ή θα κληθείς να βγάλεις τα κάστανα από τη φωτιά ή θα φορτωθείς με παραπάνω ευθύνες ή πρωτοβουλίες. Ιδίως εσύ του β’ δεκαημέρου, με το τετράγωνό του με τον Κρόνο απέναντί σου, την 1η του μήνα, ενδεχομένως να έχεις και πρόβλημα με τον/η σύντροφο ή έναν/μία συνεργάτη σου και να γίνεται μαλλιά κουβάρια.

ΚΡΙΟΣ: Παρεμβάσεις και αντιδράσεις

Ο Άρης, ο κυβερνήτης σου, θα βρίσκεται μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου στον 4ο οίκο σου, οπότε εσύ του β’ και γ’ δεκαημέρου μην περιμένεις παρορμήσεις και ρίσκα να σου βγουν. Αντίθετα, θα σου δημιουργήσουν αρκετά προβλήματα, τόσο στα οικογενειακά, όσο και στο σπίτι σου. Δεν αποκλείεται να εναντιωθείς σε κάθε απόπειρα συμβιβασμού, να θεωρήσεις ότι σε υποτιμούν, προσπαθούν να σε καθοδηγήσουν με μαλαγανιές ή επειδή χώνονται στη ζωή σου. Επίσης, να έχεις βλάβες με τα υδραυλικά σου ή άλλα ζητήματα και να αναγκαστείς σε τεχνικές εργασίες. Ιδίως εσύ που ανήκεις στις αρχές του β’ δεκαημέρου με τον Κρόνο ανάδρομο στο ζώδιό σου και το τετράγωνό του μαζί του, την 1η του μήνα, θα διαπιστώσεις ότι κάποιες πρωτοβουλίες σου, όσον αφορά στο ιδιαίτερο περιβάλλον σου, όχι μόνο θα πέσουν σε τοίχο αλλά θα ξεσηκώσουν και θύελλα αντιδράσεων και εσένα σε νεύρα και ξεσπάσματα.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Βγάλε το χέρι από την τσέπη

Με τον Άρη στον 2ο ηλιακό σου οίκο μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου, θα διαπιστώσεις ότι δε θα σταυρώνεις δεκάρα, ότι τα έξοδά σου έχουν διπλασιαστεί, οπότε το άγχος και η ανασφάλεια θα σε κυριεύσουν, αλλά υπάρχει και η περίπτωση να σε πιάσει μια ξαφνική καταναλωτική μανία, με αποτέλεσμα να χαλάς περισσότερα χρήματα από όσα παίρνεις. Το ίδιο ισχύει και για τα ερωτικά σου, καθώς οι επιθυμίες σου θα είναι πολλές και έντονες κι ίσως κάποια στιγμή χάσεις το μπούσουλα. Το τετράγωνό του με τον Κρόνο την 1η του μήνα, για εσένα που έχεις γεννηθεί αρχές του β’ δεκαημέρου, μπορεί να φέρει και τσακωμό με φίλο ή άλλο πρόσωπο του κοινωνικού σου κύκλου, εξ αιτίας των χρημάτων γι’ αυτό φρόντισε να είσαι κι εσύ εντάξει στις συναλλαγές σου αλλά και να μην αφήνεις τα πράγματα να φτάσουν στο απροχώρητο.

Πηγή: astrology.gr