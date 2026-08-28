Δήμος Θέρμης: Ξεκίνησαν οι εγγραφές μέσω ΕΣΠΑ στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για το 2026–2027

Ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Θέρμης για τα παιδιά που είναι δικαιούχοι voucher, στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», για την περίοδο 2026–2027.

Οι γονείς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των παιδιών που έλαβαν voucher καλούνται να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι:

Οι δικαιούχοι του προγράμματος που έχουν λάβει voucher στο όνομά τους θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Θέρμης, που στεγάζονται εντός του Κοινοτικού Καταστήματος Τριλόφου, στην πλατεία Δημαρχείου.

Κατά την προσέλευσή τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους το voucher της ΕΕΤΑΑ, εκτυπωμένο, στη μορφή που εκδίδεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και την αστυνομική τους ταυτότητα για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Μετά την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού θα υπογράψει την προβλεπόμενη τυποποιημένη σύμβαση με τον Δήμο Θέρμης.

Για την ενεργοποίηση της σύμβασης απαιτείται, επίσης, ηλεκτρονική εξουσιοδότηση προς την ΕΕΤΑΑ μέσω της εφαρμογής ωφελούμενων.

Ο Δήμος Θέρμης καλεί τους δικαιούχους να μεριμνήσουν έγκαιρα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή ένταξη των παιδιών στις δομές προσχολικής αγωγής για τη νέα σχολική περίοδο.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Θέρμης στα τηλέφωνα:

23923 30221

23923 30216

23923 30218

Ο Δήμος Θέρμης συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις οικογένειες της περιοχής, διευκολύνοντας την πρόσβαση των παιδιών σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και συμβάλλοντας στην ομαλή έναρξη της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς.