Μητσοτάκης: Άκουσα σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης έναν νεαρό να λέει “ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Ντέλια” – Δείτε βίντεο

Με αναφορά στο σχόλιο ενός ακροατή ραδιοφώνου επέλεξε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, να υπογραμμίσει το ότι αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνησή της Νέας Δημοκρατίας η υλοποίηση μεγάλων έργων στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή και την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά.

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του με μια προσωπική ιστορία και με μια κουβέντα που του είπε μια κυρία όταν τον είδε σήμερα το πρωί έξω από τον σταθμό του μετρό στη Μίκρα. «Μου έδειξε το σπίτι της και μου είπε «ήμουν νέα και γέρασα». Άκουσα σε τοπικό ραδιόφωνο ένα νεαρό θυμωμένο να λέει «ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Ντέλια». Όλοι έχουν τις προτεραιότητες τους κι εμείς έχουμε προτεραιοποιήσει τα έργα στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα» είπε ο κ. Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι το έργο του μετρό στη Θεσσαλονίκη στοίχισε 2 δις ευρώ, ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια, πολεμήθηκε αλλά «καταφέραμε να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια και παραδώσαμε ένα σύγχρονο μετρό προφυλάσσοντας την πολιτιστική κληρονομιά».