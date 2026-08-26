Ανατροπές στις 28 Αυγούστου: Η έκλειψη της Σελήνης δοκιμάζει “άσχημα” αυτά τα 3 ζώδια

Αλλαγές και ανατροπές για τρία ζώδια φέρνει η νέα έκλειψη που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου.

Οι εξελίξεις μπορεί να είναι απρόσμενες, αλλά παράλληλα να ανοίξουν τον δρόμο για μια νέα κατεύθυνση.

Η ιδιαίτερη στιγμή βρίσκει τη Σελήνη στους Ιχθύες, απέναντι από τον Ήλιο στην πρακτική και σχολαστική Παρθένο. Η αντίθεση αυτή έρχεται να ανατρέψει τις καλά οργανωμένες ισορροπίες της Παρθένου και καλεί να αναζητήσουμε το εσωτερικό μας κέντρο μέσα στις αλλαγές και τις εξελίξεις που φέρνει η έκλειψη.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος μπορεί να φέρει μερικές ανατροπές επικών διαστάσεων, όμως η έντασή της θα γίνει ακόμη πιο αισθητή αν ανήκετε σε ένα από τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο.

Οι εκλείψεις των τελευταίων δύο ετών κινήθηκαν κυρίως στον άξονα Παρθένου-Ιχθύων, φέρνοντας στο προσκήνιο σημαντικά μαθήματα γύρω από την προσωπική μας εξέλιξη.

Τη στιγμή της έκλειψης, ο Ήλιος και ο λογικός Ερμής θα βρίσκονται σε σύνοδο στην Παρθένο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ισχυρή στιγμή για τον πλανήτη της σκέψης και της επικοινωνίας.

Ωστόσο, η έκλειψη στους Ιχθύες βρίσκεται σε σύνοδο με τον Βόρειο Δεσμό, ο οποίος συμβολίζει την εξέλιξη και την κατεύθυνση προς το μέλλον. Έτσι, σας καλεί να αφήσετε τον εαυτό σας να ακολουθήσει τη διαρκώς μεταβαλλόμενη ροή των γεγονότων.

Υπάρχει, όμως, και μια ακόμη αποσταθεροποιητική δύναμη που συμμετέχει σε αυτή την έκλειψη: ο Ουρανός, ο πλανήτης των ξαφνικών αλλαγών, σχηματίζει τετράγωνο με τη Σελήνη και τον Ήλιο, καθώς βρίσκεται στους Διδύμους.

Αυτό προσθέτει στην ενέργεια της έκλειψης μια μεγάλη δόση εκπλήξεων, ανατροπών και ξαφνικών αποκαλύψεων. Η πορεία σας μπορεί να αλλάξει απότομα και, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί να δείτε τα πράγματα από μια εντελώς διαφορετική οπτική.

Μια τέτοια αναπροσαρμογή μπορεί να είναι συναρπαστική, αλλά είναι εξίσου πιθανό να σας φανεί χαοτική, δύσκολη ή αποπροσανατολιστική.

Διαβάστε παρακάτω για να δείτε αν ανήκετε στα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο από τη σεληνιακή έκλειψη και την πανσέληνο της 28ης Αυγούστου.

Δίδυμοι (20 Μαΐου – 19 Ιουνίου)

Αν είστε Δίδυμοι, θα μπορούσατε να επηρεαστείτε ιδιαίτερα από την πανσέληνο και τη σεληνιακή έκλειψη.

Αυτή η έκλειψη μπορεί να σηματοδοτήσει σημαντικές αλλαγές στην επαγγελματική σας πορεία. Ο Ουρανός, ο πλανήτης του απρόβλεπτου και της ανατροπής, βρίσκεται στο ζώδιό σας από τον Ιανουάριο, ωθώντας σας να αγκαλιάσετε τις πιο αντισυμβατικές πλευρές του εαυτού σας. Η συγκεκριμένη σεληνιακή έκλειψη ενισχύει σημαντικά αυτή την επιρροή.

Η Σελήνη κορυφώνει την ενέργειά της στον δέκατο οίκο σας, ο οποίος συνδέεται με την καριέρα, τη δημόσια εικόνα και την κληρονομιά που θέλετε να αφήσετε πίσω σας. Αυτή την περίοδο, η καρδιά σας μπορεί να σας οδηγεί προς μια διαφορετική επαγγελματική κατεύθυνση, ίσως προς κάτι που δεν είχατε ποτέ προβλέψει ότι θα ακολουθούσατε.

Μπορεί το μονοπάτι που ανοίγεται μπροστά σας να μην έχει ακόμη λογική «στα χαρτιά», όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αγνοήσετε. Η διαίσθησή σας δοκιμάζεται, όπως και η προθυμία σας να κινηθείτε κόντρα στο ρεύμα.

Μην εγκαταλείψετε ένα όνειρο μόνο και μόνο επειδή κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι ανέφικτο, μη ρεαλιστικό ή έξω από τα συνηθισμένα.

Παρθένος (22 Αυγούστου – 21 Σεπτεμβρίου)

Αν είστε Παρθένος, θα επηρεαστείτε έντονα από την πανσέληνο και τη σεληνιακή έκλειψη.

Ο κυβερνήτης σας Ερμής βρίσκεται αυτή την περίοδο σε σύνοδο με τον Ήλιο στο ζώδιό σας, χαρίζοντάς σας μια έντονη αίσθηση πνευματικής διαύγειας και καλύτερης κατανόησης της κατάστασης στην οποία βρίσκεστε.

Μπορεί να αισθάνεστε ότι γνωρίζετε πλέον ποιοι είστε και ότι μπορείτε να εκφράσετε τις σκέψεις και τις ανάγκες σας στον κόσμο με ακρίβεια και αυτοπεποίθηση. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι μπορείτε να ελέγξετε τον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι άνθρωποι θα αντιδράσουν ή θα ερμηνεύσουν το μήνυμά σας.

Η σεληνιακή έκλειψη ενεργοποιεί τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σας, φέρνοντας στην επιφάνεια έντονα συναισθήματα ανάμεσα σε εσάς και τους πιο κοντινούς σας ανθρώπους.

Οι άνθρωποι αυτοί, καθώς και η δυναμική που μοιράζεστε μαζί τους, μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικοί δάσκαλοι αυτή την περίοδο, αλλά μόνο αν επιτρέψετε στα πράγματα να εξελιχθούν φυσικά, χωρίς να προσπαθείτε να ελέγξετε κάθε εξέλιξη.

Είναι δύσκολο να εκθέτετε τον εαυτό σας ή όσα δημιουργείτε στον κόσμο, όπου όλα μπορούν να γίνουν αντικείμενο κρίσης και σχολιασμού. Ωστόσο, ακριβώς αυτή η διαδικασία μπορεί να σας βοηθήσει να εξελιχθείτε στην πιο δυνατή και σίγουρη εκδοχή του εαυτού σας.

Ιχθύες (18 Φεβρουαρίου – 19 Μαρτίου)

Αν είστε Ιχθύες, θα επηρεαστείτε ιδιαίτερα από την πανσέληνο και τη σεληνιακή έκλειψη.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχετε περάσει από μια έντονη πνευματική μεταμόρφωση και αυτή η έκλειψη έρχεται για να σας βοηθήσει να αφομοιώσετε τα μαθήματα που πήρατε και να τα εφαρμόσετε στην πράξη.

Αυτή την περίοδο μπορεί να αισθάνεστε ότι κατανοείτε τους άλλους ανθρώπους σε πολύ βαθύτερο επίπεδο. Ίσως μπορείτε να διακρίνετε πιο καθαρά τα κίνητρα, τις απόψεις και τις κρίσεις τους. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να αφήσετε τις αντιδράσεις των άλλων να επηρεάσουν τη δική σας πορεία ή τον τρόπο με τον οποίο επιλέγετε να προχωρήσετε.

Κομμάτια του παρελθόντος σας, αναμνήσεις και η σοφία που αποκτήσατε μέσα από τις εμπειρίες της ζωής σας ενώνονται τώρα και αποκαλύπτουν βαθύτερες, ουσιαστικές αλήθειες.

Πράγματα για τον εαυτό σας που μέχρι σήμερα δυσκολευόσασταν να κατανοήσετε, ή ακόμη και να δείτε καθαρά, μπορεί ξαφνικά να αποκτήσουν κρυστάλλινη διαύγεια.

Φυσικά, αυτή η επιφοίτηση μπορεί να έρθει με έναν τρόπο που δεν περιμένατε. Γι’ αυτό, να είστε έτοιμοι να αγκαλιάσετε την περιπέτεια που φέρνει η έκλειψη, κρατώντας το μυαλό και την καρδιά σας ανοιχτά σε νέες δυνατότητες.