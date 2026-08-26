MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Έρος Ραματσότι: Χειρουργήθηκε στις φωνητικές χορδές – Αναβάλλονται οι συναυλίες του για το 2027

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο ιταλός τραγουδιστής Έρος Ραματσότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές του χορδές, λόγω της οποίας αναγκάζεται να αναβάλει τις προγραμματισμένες συναυλίες του σε ΗΠΑ, Καναδά και χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Η επέμβαση «πήγε περίφημα», ωστόσο οι γιατροί συνέστησαν «πρόγραμμα αποκατάστασης», σύμφωνα με δήλωση του 62χρονου σταρ της ιταλικής μουσικής που κοινοποίησε η «Friends & Partners», διοργανώτρια της περιοδείας. Ως εκ τούτου, οι προσεχείς συναυλίες στο πλαίσιο της περιοδείας «Una Storia Importante» μετατίθενται για το 2027.

Ο Έρος Ραματσότι, ένας από τους πιο καταξιωμένους διεθνώς ιταλούς τραγουδιστές, με επιτυχίες όπως τα «Più bella cosa» και «Cose della vita», ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τα αναρίθμητα μηνύματα που έλαβε, και τους έστειλε την αγάπη του.

Είναι δεύτερη φορά που ο Ραματσότι υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές χορδές. Η προηγούμενη ήταν το 2019, όταν είχε αναγκαστεί να διακόψει για δύο μήνες μια παγκόσμια περιοδεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 28 λεπτά πριν

Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο άθλημα στον κόσμο – Ένας στους τέσσερις εμφανίζει εγκεφαλική νόσο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα θα πληρωθούν στο τέλος Αυγούστου

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Νεπάλ – πλημμύρες: Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια στις πληγείσες περιοχές

ΚΑΙΡΟΣ 13 ώρες πριν

“Καμπανάκι” Μαρουσάκη για μελτέμια και υψηλές θερμοκρασίες, η προειδοποίηση για το φθινόπωρο – Τι βλέπει

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Λίσι για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραν: Θα ανταπεξέλθουμε στην πίεση

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Αντώνης Ρέμος για την ακύρωση της συναυλίας του στη Μύκονο: “Ρωτήστε άλλους, όχι εμένα – Εγώ είμαι εδώ”