Ο Γυναικείος Βυζαντινός Χορός “Ευ Νεανίδες” του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Μολδαβία

Συναυλία, Ιερά Αγρυπνία και master class πρόκειται να πραγματοποιηθούν από τον Γυναικείο Βυζαντινό Χορό «Ευ Νεανίδες», του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.

Από σήμερα 26 Αυγούστου έως τις 29 Αυγούστου 2026, ο Γυναικείος Βυζαντινός Χορός, που αποτελεί μέλος του Εργαστηρίου Ποιητικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο διευθύνει ο καθηγητής Μάνος Αχαλινωτόπουλος, θα συμμετέχει σε σειρά εκδηλώσεων υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση και διδασκαλία του αναπληρωτή καθηγητή Γεώργιου Πατρώνα.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται ύστερα από επίσημη πρόσκληση της Μητροπόλεως Κισινάου και πάσης Μολδαβίας και εντάσσεται στο πλαίσιο των λατρευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει η Μητρόπολη για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο Χορός θα συμμετάσχει σε σειρά εκδηλώσεων στο Κισινάου και στην Ιερά Μονή των Αγίων Μυροφόρων Γυναικών Μάρθας και Μαρίας, στην περιοχή Căușeni.

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, στις 13:00, ο Γυναικείος Βυζαντινός Χορός «Ευ Νεανίδες» θα παρουσιάσει τη συναυλία με τίτλο «Ωδή προς τη Θεοτόκο» στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, στο Κισινάου. Η καλλιτεχνική διεύθυνση και η διδασκαλία ανήκουν στον Γεώργιο Πατρώνα, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Φωνητική Μουσική Εκτέλεση – Ψαλτική».

Την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, στις 11:00, ο Γεώργιος Πατρώνας θα πραγματοποιήσει master class με θέμα «Φωνητική Μουσική Εκτέλεση» στην Ιερά Μονή των Αγίων Μυροφόρων Γυναικών Μάρθας και Μαρίας, στην περιοχή Căușeni. Στο πλαίσιο του master class θα παρουσιαστούν ζητήματα φωνητικής εκτέλεσης, ερμηνείας και διδασκαλίας της Ψαλτικής Τέχνης.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν κατά τη νύχτα της 27ης προς την 28η Αυγούστου 2026 με την τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας και Θείας Λειτουργίας για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην ίδια Ιερά Μονή. Στην Αγρυπνία θα συμμετάσχει ο Γυναικείος Βυζαντινός Χορός «Ευ Νεανίδες», υπό τον συντονισμό και τη διδασκαλία του Γεωργίου Πατρώνα.

Η παρουσία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Μολδαβία αναδεικνύει τη διεθνή διάσταση του εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού έργου που επιτελείται στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Παράλληλα, συμβάλλει στην προβολή της Ψαλτικής Τέχνης ως ζωντανού στοιχείου της ελληνικής πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς και ενισχύει τους ακαδημαϊκούς, καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Μολδαβίας.

Πηγή: https://mitropolia.md/va-invitam-sa-participati-la-concertul-cantarea-maicii-domnului/