Θεσσαλονίκη: Σήμερα και αύριο η έκτακτη καλοκαιρινή εθελοντική αιμοδοσία του δήμου Νεάπολης-Συκεών

Λίγο πριν το τέλος του καλοκαιριού, ο δήμος Νεάπολης- Συκεών απευθύνει ξανά κάλεσμα, για την καθιερωμένη και τακτική πλέον… έκτακτη Αιμοδοσία του Αυγούστου. Η αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα δημόσια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, στη βάση του πνεύματος κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης που σταθερά καλλιεργεί, καλεί παλαιούς και νέους αιμοδότες να δώσουν αίμα, ώστε να αντιμετωπιστούν οι τεράστιες ανάγκες του καλοκαιριού.

Η έκτακτη Εθελοντική Αιμοδοσία του καλοκαιριού θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26 και την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, από τις 9 το πρωί έως τις 8 βράδυ, στο δημαρχείο Νεάπολης-Συκεών (Ι. Μιχαήλ και Στρ. Σαράφη 1, Συκιές) και στο δημοτικό κατάστημα Νεάπολης (Ελ. Βενιζέλου 125, Νεάπολη), αντίστοιχα, σε συνεργασία με τις κινητές μονάδες αιμοληψίας των νοσοκομείων ΑΧΕΠΑ, Ιπποκράτειο και Γ. Παπανικολάου.

Όπως έχει αποδειχθεί, ο Αύγουστος παραμένει κάθε χρόνο μία από τις πιο δύσκολες περιόδους για τα νοσοκομεία της χώρας. Οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται, ενώ οι διαθέσιμοι αιμοδότες μειώνονται λόγω των θερινών αδειών και των μετακινήσεων, με τα τμήματα Αιμοδοσίας να αγωνιούν για να καλύψουν τις ανάγκες νεφροπαθών, καρκινοπαθών, ασθενών που χρήζουν μετάγγισης και παράλληλα να αντιμετωπίσουν τα έκτακτα περιστατικά όπως τα τροχαία ατυχήματα.

«Οι ελλείψεις αίματος, και ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, αποτελούν μια επαναλαμβανόμενη πραγματικότητα. Και όταν μια κρίση επανέρχεται με τέτοια συνέπεια, χρόνο με τον χρόνο, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται κάθε φορά ως έκτακτο περιστατικό», τονίζει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης. Όπως υπογραμμίζει, «απαιτεί πρόληψη, σχεδιασμό, συστηματική ενημέρωση και, πάνω απ’ όλα, μια σταθερή εθνική πολιτική για την καλλιέργεια της εθελοντικής αιμοδοσίας». «Στον δήμο Νεάπολης- Συκεών αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία υπηρετούμε εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια. Από το 1995 λειτουργούμε ανελλιπώς τη μεγαλύτερη Δημοτική Τράπεζα Αίματος της χώρας, η οποία σήμερα αριθμεί 7.625 εγγεγραμμένους αιμοδότες και αιμοδότριες», σημειώνει ο κ. Δανιηλίδης προσκαλώντας όλους/όλες όσοι/ες μπορούν να σταθούν για άλλη μία φορά δίπλα σε όσους χρειάζονται μία μονάδα αίματος για να κερδίσουν ζωή».

Μέσα από τη Δημοτική Τράπεζα Αίματος καλύπτονται κάθε χρόνο ανάγκες της τάξης των 1.000 έως 1.500 μονάδων, ενώ μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι αιμοδότες και αιμοδότριες στις ανάγκες τους για αίμα και να υποστηριχθούν όλοι οι δημότες και δημότισσες. Παράλληλα έχει αναπτυχθεί ένα ευρύ δίκτυο εθελοντών δοτών αιμοπεταλίων και μυελού των οστών, δοτριών βλαστοκυττάρων σε συνεργασία με τη μοναδική δημόσια μονάδα βλαστοκυττάρων του νοσοκομείου Παπανικολάου, καθώς και μια διαρκής προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη δωρεά οργάνων σώματος.

Συγκέντρωση φαρμάκων για το Κοινωνικό Φαρμακείο

Όπως κάθε φορά, στη διάρκεια της Εθελοντικής Αιμοδοσίας συγκεντρώνονται φάρμακα, κυρίως παυσίπονα και αντιβιοτικά, αντιβηχικά και άλλα, για παιδιά και ενήλικες, με σκοπό την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων του Κοινωνικού Φαρμακείου του δήμου Νεάπολης-Συκεών.

Για ραντεβού και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής στον Συμβουλευτικό Σταθμό Συκεών που βρίσκεται στο ισόγειο του δημαρχείου Νεάπολης-Συκεών (Στρ. Σαράφη και Ι. Μιχαήλ 1) και στο τηλέφωνο: 2313 313 117, 151 & 160.