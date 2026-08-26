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Μακελειό στις ΗΠΑ: Άνδρας σκότωσε 8 συγγενείς του σε οικογενειακό δείπνο και αυτοκτόνησε

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Μια τραγωδία που δεν τη χωρά ανθρώπου σημειώθηκε στη Μοντάνα των ΗΠΑ, όπου ένας άνδρας σκότωσε οκτώ συγγενείς του και στη συνέχεια έδωσε τέλος τη ζωή του.

Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στο Μπίλινγκς της Μοντάνα των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια οικογενειακού δείπνου την Κυριακή. Μεταξύ των νεκρών είναι και 4 παιδιά.

Οι πληροφορίες για την ταυτότητα των θυμάτων δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Τζένιφερ Μέρσερ, η οποία έχει αναλάβει παράλληλα τη διοργάνωση διαδικτυακής εκστρατείας οικονομικής ενίσχυσης, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα κηδείας και να στηριχθούν οι οικογένειες των θυμάτων. Σύμφωνα με την ίδια, οι νεκροί ανήκαν σε τέσσερις γενιές μιας μεγάλης, μικτής οικογένειας.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, στα θύματα περιλαμβάνονταν άνθρωποι ηλικίας από μόλις 7 ετών μέχρι και άνω των 90.

Η Μέρσερ είχε λάβει την έγκριση της οικογένειας να γνωστοποιήσει τα στοιχεία των θυμάτων, αλλά και να συντονίσει τις προσπάθειες οικονομικής υποστήριξης προς τους συγγενείς που καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της τραγωδίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν η αστυνομία έλαβε κλήσεις για πυροβολισμούς και έσπευσε στο σπίτι της οικογένειας. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί άκουσαν πυροβολισμούς από την πίσω πλευρά του σπιτιού, ενώ λίγο αργότερα το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες.

ΗΠΑ

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