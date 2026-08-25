Πέλλα: Πυρκαγιά σε δασική έκταση του δήμου Αλμωπίας – Κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμωπίας Πέλλας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα στις 16:40.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ με 9 οχήματα, καθώς και 1 ελικόπτερο.
Ο δήμος Αλμωπίας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πέλλας .
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στη θέση Κτυπημένα, του δήμου Αλμωπίας Πέλλας. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026