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Πέλλα: Πυρκαγιά σε δασική έκταση του δήμου Αλμωπίας – Κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμωπίας Πέλλας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα στις 16:40.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ με 9 οχήματα, καθώς και 1 ελικόπτερο.

Ο δήμος Αλμωπίας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πέλλας .

Πέλλα Φωτιά

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