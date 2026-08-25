Πέλλα: Πυρκαγιά σε δασική έκταση του δήμου Αλμωπίας – Κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμωπίας Πέλλας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα στις 16:40.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ με 9 οχήματα, καθώς και 1 ελικόπτερο.

Ο δήμος Αλμωπίας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πέλλας .