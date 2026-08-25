Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παρτιζάν για τον Ούγκρεσιτς

Ο ΠΑΟΚ έκανε την πρώτη κίνηση αξιοποίησης των χρημάτων που έβαλε στα ταμεία του από την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Συγκεκριμένα, ο Δικέφαλος ήρθε σε συμφωνία με την Παρτιζάν για την αγορά των δικαιωμάτων του 20χρονου αρχηγού της ομάδας του Βελιγραδίου, Όγκνιεν Ούγκρεσιτς.

Οι λεπτομέρειες του deal παρουσιάζουν ενδιαφέρον καθώς αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, μετά την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη με 10,5 εκατ. ευρώ συν μπόνους.

Αναλυτικά τα νούμερα της μεταγραφής:

-Ο ΠΑΟΚ θα καταβάλει εγγυημένα 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα υπάρχει και άλλο 1,5 εκατομμύριο με την μορφή μπόνους.

-Ο Δικέφαλος αγοράζει το 85% των δικαιωμάτων του παίκτη, καθώς η Παρτιζάν θα κρατήσει ένα 15% ως ποσοστό μεταπώλησης.

-Ο παίκτης θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ και υπάρχει πίεση από πλευράς Δικεφάλου να έρθει άμεσα στη Θεσσαλονίκη, πιθανόν αύριο, για να τελειώσει η μεταγραφή, την ώρα που η Παρτιζάν θα ήθελε να τον έχει στην διάθεσή της για την ρεβάνς των πλέι οφ του Conference League με την Χετάφε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συμβόλαιο που είχε μέχρι το 2030 με την Παρτιζάν ο Ούγκρεσιτς υπήρχε μπάι άουτ 15 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά ο σύλλογος του Βελιγραδίου υποχρεώθηκε να τον πουλήσει λόγω κακής οικονομικής κατάστασης.

Ενδιαφέρον είχαν δείξει Νιούκαστλ, Τορίνο και κυρίως ο Παναθηναϊκός, αλλά ο ΠΑΟΚ κινήθηκε πιο αποφασιστικά.

Πηγή: metrosport.gr