MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παρτιζάν για τον Ούγκρεσιτς

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο ΠΑΟΚ έκανε την πρώτη κίνηση αξιοποίησης των χρημάτων που έβαλε στα ταμεία του από την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Συγκεκριμένα, ο Δικέφαλος ήρθε σε συμφωνία με την Παρτιζάν για την αγορά των δικαιωμάτων του 20χρονου αρχηγού της ομάδας του Βελιγραδίου, Όγκνιεν Ούγκρεσιτς.

Οι λεπτομέρειες του deal παρουσιάζουν ενδιαφέρον καθώς αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, μετά την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη με 10,5 εκατ. ευρώ συν μπόνους.

Αναλυτικά τα νούμερα της μεταγραφής:

-Ο ΠΑΟΚ θα καταβάλει εγγυημένα 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα υπάρχει και άλλο 1,5 εκατομμύριο με την μορφή μπόνους.

-Ο Δικέφαλος αγοράζει το 85% των δικαιωμάτων του παίκτη, καθώς η Παρτιζάν θα κρατήσει ένα 15% ως ποσοστό μεταπώλησης.

-Ο παίκτης θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ και υπάρχει πίεση από πλευράς Δικεφάλου να έρθει άμεσα στη Θεσσαλονίκη, πιθανόν αύριο, για να τελειώσει η μεταγραφή, την ώρα που η Παρτιζάν θα ήθελε να τον έχει στην διάθεσή της για την ρεβάνς των πλέι οφ του Conference League με την Χετάφε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συμβόλαιο που είχε μέχρι το 2030 με την Παρτιζάν ο Ούγκρεσιτς υπήρχε μπάι άουτ 15 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά ο σύλλογος του Βελιγραδίου υποχρεώθηκε να τον πουλήσει λόγω κακής οικονομικής κατάστασης.

Ενδιαφέρον είχαν δείξει Νιούκαστλ, Τορίνο και κυρίως ο Παναθηναϊκός, αλλά ο ΠΑΟΚ κινήθηκε πιο αποφασιστικά.

Πηγή: metrosport.gr

ΠΑΟΚ Παρτιζάν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Στη Βουλή το νέο πλαίσιο κρατικής αρωγής μετά από φυσικές καταστροφές: Αφορολόγητες και ακατάσχετες οι ενισχύσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Δημήτρης Κόκοτας: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου “Γ. Γεννηματάς” για τον θάνατό του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Άνδρας επιτέθηκε σε σταθμάρχη στο Μετρό “Κορυδαλλός” και σε αστυνομικούς – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Σπανούλης μετά το Ελλάδα-Κύπρος: “Δεν είχαμε την ίδια ενέργεια και το ίδιο κίνητρο, αλλά θα είμαστε έτοιμοι”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Πέλλα: Πυρκαγιά σε δασική έκταση του δήμου Αλμωπίας – Κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Αχαρνές: Σκύλος επιτέθηκε σε 26χρονη και σκότωσε το κατοικίδιο της – Συνελήφθη 54χρονος