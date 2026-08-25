Μίνα Ράλλη: Πάνω απ’ όλα αυτά που κρατούν μια σχέση δυνατή είναι η αγάπη, ο σεβασμός και η στήριξη

Η Μίνα Ράλλη παραχώρησε συνέντευξη στη RealLife και στην Πολυξένη Καραμίχα και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον γάμο της και τη σχέση με τον σύζυγό της, ο οποίος είναι επίσης δημοσιογράφος.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της ΕΡΤ αναφέρθηκε στα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα για μια δυνατή σχέση, ενώ αποκάλυψε τη φράση του Κωνσταντίνου Καβάφη που αποτελεί για εκείνη «πυξίδα ζωής».

-Είναι και ο σύζυγός σου δημοσιογράφος. Αυτό κάνει τη συμβίωση ευκολότερη;

Σίγουρα η κοινή επαγγελματική πορεία βοηθά πολύ. Υπάρχει μια κατανόηση για τις απαιτήσεις, την πίεση και τις ιδιαιτερότητες της δουλειάς μας. Αλλά θεωρώ ότι πάνω απ’ όλα αυτά που κρατούν μια σχέση δυνατή είναι η αγάπη, ο σεβασμός και η στήριξη.

-Κάτι που λες μέσα σου στα δύσκολα;

Προσπαθώ να ονειρεύομαι χωρίς να χάνω την πίστη μου. Να προχωρώ πάντα με ευγνωμοσύνη και αγάπη. Και να αναζητώ το φως και στις πιο δύσκολες στιγμές. Είναι για εμένα πυξίδα ζωής ο στίχος του αγαπημένου μου ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη “να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος”. Μου θυμίζει ότι η ζωή είναι ένα ταξίδι και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι ο προορισμός, είναι ο άνθρωπος που γινόμαστε στη διαδρομή.