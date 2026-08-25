Γκαγκάτσης: Και Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός να είναι ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας, θέλουμε να γίνει με κόσμο στο ΟΑΚΑ

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στην εκπομπή “Δίκη στον ΣΚΑΪ” και αναφέρθηκε σε αλλά θέματα που απασχολούν το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Μάκης Γκαγκάτσης μίλησε για το ενδεχόμενο επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι της Super League, τη μετεγγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ και την προσπάθεια επιστροφής του στην Εθνική ποδοσφαίρου.

Μεταξύ άλλων, ο Μάκης Γκαγκάτσης πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ της διεξαγωγής του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας με την παρουσία φιλάθλων, ακόμη και στο ενδεχόμενο που οι δύο φιναλίστ προέρχονται από το Big-4.

“Θέλω να πω πως είμαστε και τυχεροί που δεν έπαιξαν ομάδες του Big-4 μεταξύ τους. Ομως και σε αυτήν περίπτωση ο τελικός θα γινόταν στο ΟΑΚΑ με κόσμο.

Και Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός να είναι. Δεν θεωρώ πως η αστυνομία θα απαγορεύσει κάτι. Εμείς 100% θέλουμε με κόσμο”, τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΠΟ.