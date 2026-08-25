Πυρκαγιές στην Κολομβία: Ο πρόεδρος καταγγέλλει εμπρησμούς – Αναπτύσσεται ο στρατός

Οι αρχές της Κολομβίας ανακοίνωσαν την ανάπτυξη του στρατού στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου μαίνονται πυρκαγιές τις οποίες ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, αποδίδει σε εμπρησμούς.

Ο αρχηγός του κράτους ανέφερε ότι ζήτησε βοήθεια από τη Χιλή και τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, που έχουν απανθρακώσει πάνω από 200.000 στρέμματα δασών και καλλιεργειών, ιδίως στον νομό Τολίμα.

Firefighters and emergency crews are deploying helicopters in a high-stakes aerial operation to contain massive wildfires raging across the Tolima department. The relentless flames have already scorched over 22,000 hectares of land, severely threatening local ecosystems,… pic.twitter.com/7GNTLvHEko August 24, 2026

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, καταγράφτηκαν ταυτόχρονα πάνω από 24 εστίες φωτιάς.

Αναφερόμενος στην παρουσία «ανδρών με μοτοσικλέτες» και υποψίες για τη χρήση επιταχυντικών ουσιών, ο Εσπριέγια ανακοίνωσε την ανάπτυξη δυνάμεων επιβολής της τάξης για να «ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν αυτούς που προκάλεσαν τις πυρκαγιές».

🇨🇴Colombia, Jamundí, Cauca



It was revealed how deliberate forest fires are being set in rural areas, Potrerito Forests and Río Claro Reserves, as a ✡️🐀 was filmed starting fires, with intention of seizing the land for mining. Exactly like IDF. pic.twitter.com/kARG4WRuvk — EllenJAbare (@EllenAbare) August 24, 2026

Η κυβερνήτρια στην Τολίμα Αδριάνα Μαγάλι Ματίς διευκρίνισε ότι κλήθηκε ο στρατός.

Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν εν μέσω περιόδου ξηρασίας και με φόντο το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο στην Κολομβία έχει συνέπεια τη μείωση των βροχοπτώσεων και την άνοδο των θερμοκρασιών.

Κατέστρεψαν μεγάλες καλλιέργειες, ιδίως κίτρου, καφέ και μάνγκο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η Κολομβία βρέθηκε αντιμέτωπη με τις πυρκαγιές ενώ ακόμη προσπαθεί να συνέλθει από τον ισχυρό σεισμό της 10ης Αυγούστου, που άφησε πίσω πάνω από 300 νεκρούς στο δυτικό τμήμα της χώρας.