Ο Δήμος Θεσσαλονίκης κάνει ανοιχτό κάλεσμα σε καλλιτέχνες murals – “Ομορφαίνουμε την πόλη με δημιουργία”

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας προχωρούν στη δημιουργία μιας ανοικτής βάσης καταγραφής και δικτύωσης καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των murals, απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δημιουργούς.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συγκρότηση ενός μητρώου καλλιτεχνών με αξιόλογη πορεία, τεκμηριωμένο βιογραφικό και αντιπροσωπευτικό δείγμα έργων, το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για μελλοντικές δράσεις δημόσιας τέχνης και εικαστικές παρεμβάσεις στον αστικό χώρο της Θεσσαλονίκης.

Η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή από τις 25 Αυγούστου έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν το βιογραφικό τους, το portfolio τους και κάθε σχετικό στοιχείο που αναδεικνύει το έργο και την καλλιτεχνική τους δραστηριότητα.

Τα murals αποτελούν μία από τις πλέον δυναμικές μορφές σύγχρονης δημόσιας τέχνης. Μεταμορφώνουν όψεις κτιρίων και δημόσιους χώρους σε ανοιχτές εικαστικές «γκαλερί», ενισχύοντας την αισθητική ταυτότητα μιας πόλης και δημιουργώντας σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος για κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναζωογόνηση και αποκατάσταση του αστικού τοπίου, αναδεικνύοντας περιοχές, ενισχύοντας το αίσθημα του ανήκειν στις τοπικές κοινότητες και προάγοντας τον δημόσιο διάλογο μέσα από την τέχνη.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιδιώκει να ενισχύσει τη σχέση της πόλης με τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία, να αναδείξει νέους και καταξιωμένους καλλιτέχνες και να θέσει τις βάσεις για έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό παρεμβάσεων δημόσιας τέχνης που θα συμβάλλουν στην αισθητική, πολιτιστική και κοινωνική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

Φόρμα συμμετοχής: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevHVIR_y-WIeN7fl9Gdjin71f33oHYvIRma100HCCgCv2qzQ/viewform?usp=sharing&ouid=118369999210597067107