Κρατικός Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,77 δισ. ευρώ στο επτάμηνο – Πάνω από τον στόχο κατά 1,35 δισ.

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισ. ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο επτάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης σε τροποποιημένη ταμειακή βάση που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το αποτέλεσμα είναι σημαντικά καλύτερο από τον στόχο, καθώς για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου είχε προβλεφθεί πρωτογενές πλεόνασμα 4,417 δισ. ευρώ. Η υπέρβαση ανέρχεται, σε πρώτη ανάγνωση, σε περίπου 1,35 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, μετά την αφαίρεση έκτακτων και ετεροχρονισμένων ποσών που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, η υπέρβαση έναντι του στόχου περιορίζεται στα 302 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζει έλλειμμα 344 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 1,323 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στο αντίστοιχο επτάμηνο του 2025 είχε καταγραφεί πλεόνασμα 2,168 δισ. ευρώ.

Αυξημένα κατά 2,4 δισ. ευρώ τα καθαρά έσοδα

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στο επτάμηνο στα 45,258 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 2,026 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο του Προϋπολογισμού 2026.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο θετική εάν ληφθεί υπόψη ο διαφορετικός χρονισμός των εισπράξεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ειδικότερα, από τα 1,258 δισ. ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί για τον Ιούνιο, τα 884 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν ήδη από τον Απρίλιο, ενώ τα υπόλοιπα 374 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους.

Με την εξαίρεση της συγκεκριμένης χρονικής μετατόπισης, τα καθαρά έσοδα εμφανίζονται αυξημένα κατά 2,4 δισ. ευρώ ή 5,7% έναντι του στόχου.

Φόροι: Πάνω από τον στόχο κατά 990 εκατ. ευρώ

Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 42,794 δισ. ευρώ. Στο ποσό περιλαμβάνονται 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό.

Εξαιρουμένων των δύο αυτών ποσών, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 42,353 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 990 εκατ. ευρώ ή 2,4% έναντι του στόχου.

Στους επιμέρους φόρους:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 17,740 δισ. ευρώ και, χωρίς τα 306 εκατ. ευρώ της Εγνατίας, είναι υψηλότερα κατά 739 εκατ. ευρώ από τον στόχο.

ανήλθαν σε 17,740 δισ. ευρώ και, χωρίς τα 306 εκατ. ευρώ της Εγνατίας, είναι υψηλότερα κατά από τον στόχο. Οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης ανήλθαν σε 3,964 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 224 εκατ. ευρώ.

ανήλθαν σε 3,964 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 224 εκατ. ευρώ. Οι φόροι ακίνητης περιουσίας διαμορφώθηκαν σε 1,860 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 55 εκατ. ευρώ.

Οι φόροι εισοδήματος ανήλθαν σε 15,073 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 294 εκατ. ευρώ από τον στόχο.

Στους φόρους εισοδήματος, ο φόρος φυσικών προσώπων εμφανίζεται αυξημένος κατά 346 εκατ. ευρώ, ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 20 εκατ. ευρώ, ενώ οι λοιποί φόροι εισοδήματος είναι μειωμένοι κατά 72 εκατ. ευρώ.

Ενισχυμένα τα έσοδα του ΠΔΕ

Τα έσοδα από μεταβιβάσεις ανήλθαν σε 4,218 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 91 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Από αυτά, τα 2,886 δισ. ευρώ αφορούν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), τα οποία ήταν υψηλότερα κατά 274 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 1,316 δισ. ευρώ. Αφαιρουμένων των 306 εκατ. ευρώ από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, διαμορφώνονται σε 1,010 δισ. ευρώ, δηλαδή 255 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

Τα λοιπά τρέχοντα έσοδα ανήλθαν σε 1,868 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 455 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, τα έσοδα του ΠΔΕ έφτασαν τα 3,174 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 2,710 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας υπέρβαση 464 εκατ. ευρώ.

Τι συνέβη τον Ιούλιο

Μόνο τον Ιούλιο, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 9,246 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον μηνιαίο στόχο κατά 946 εκατ. ευρώ.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των εσόδων του ΠΔΕ, τα οποία ήταν υψηλότερα κατά 363 εκατ. ευρώ, αλλά και η είσπραξη 234 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, ποσό που δεν είχε προβλεφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Τα φορολογικά έσοδα του Ιουλίου ανήλθαν σε 8,970 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 406 εκατ. ευρώ ή 4,7% έναντι του στόχου.

Από αυτά, τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 3,163 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 167 εκατ. ευρώ, ενώ οι φόροι εισοδήματος έφτασαν τα 4,156 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 147 εκατ. ευρώ.

Στα 45,6 δισ. ευρώ οι δαπάνες

Στο σκέλος των δαπανών, οι πληρωμές του κρατικού προϋπολογισμού στο επτάμηνο ανήλθαν σε 45,602 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,046 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 44,556 δισ. ευρώ.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, οι δαπάνες είναι αυξημένες κατά 4,916 δισ. ευρώ.

Οι πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού ήταν αυξημένες κατά 191 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, με σημαντικές επιχορηγήσεις και μεταβιβάσεις προς τον τομέα της υγείας, της κοινωνικής προστασίας και των μεταφορών.

Μεταξύ άλλων, καταγράφηκαν:

1,243 δισ. ευρώ προς τον ΕΟΠΥΥ,

προς τον ΕΟΠΥΥ, 1,818 δισ. ευρώ προς τον ΟΠΕΚΑ,

προς τον ΟΠΕΚΑ, 915 εκατ. ευρώ προς την ΕΚΑΠΥ για φάρμακα και υπηρεσίες υγείας,

προς την ΕΚΑΠΥ για φάρμακα και υπηρεσίες υγείας, 801 εκατ. ευρώ προς νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας,

προς νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 244 εκατ. ευρώ προς ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ,

προς ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ, 131 εκατ. ευρώ προς την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Fuel Pass,

προς την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Fuel Pass, 110 εκατ. ευρώ για την επιδότηση στο diesel κίνησης,

για την επιδότηση στο diesel κίνησης, 220 εκατ. ευρώ ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά.

Επιτάχυνση των επενδυτικών δαπανών

Ιδιαίτερα αυξημένες ήταν οι επενδυτικές δαπάνες, οι οποίες ανήλθαν σε 7,602 δισ. ευρώ στο επτάμηνο.

Το ποσό είναι κατά 855 εκατ. ευρώ υψηλότερο από τον στόχο, γεγονός που το υπουργείο αποδίδει στην επιτάχυνση της υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, οι επενδυτικές πληρωμές είναι αυξημένες κατά 1,471 δισ. ευρώ.

Οι έκτακτες επιδράσεις στο αποτέλεσμα

Στην αποτίμηση του πρωτογενούς αποτελέσματος, το υπουργείο επισημαίνει ότι υπάρχουν ποσά τα οποία επηρεάζουν την ταμειακή εικόνα χωρίς να έχουν αντίστοιχη επίδραση στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

510 εκατ. ευρώ από ετεροχρονισμό πληρωμών του ΠΔΕ,

από ετεροχρονισμό πληρωμών του ΠΔΕ, 406 εκατ. ευρώ από ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,

από ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την παραχώρηση της άδειας λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό.

Μετά τις σχετικές προσαρμογές, η υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι του στόχου διαμορφώνεται στα 302 εκατ. ευρώ.

Το υπουργείο διευκρινίζει, πάντως, ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους δεν ταυτίζεται με το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους. Παράλληλα, τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν την Κεντρική Διοίκηση και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης τα Νομικά Πρόσωπα, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συνολικά, τα στοιχεία του επταμήνου αποτυπώνουν μια εικόνα καλύτερη από τους αρχικούς στόχους ως προς το πρωτογενές αποτέλεσμα και τα καθαρά έσοδα, παρά την αύξηση των δαπανών. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν η ισχυρότερη φορολογική επίδοση, τα αυξημένα έσοδα του ΠΔΕ και η επιτάχυνση των επενδυτικών πληρωμών, ενώ μέρος της υπέρβασης επηρεάζεται από χρονικές μετατοπίσεις εισπράξεων και πληρωμών.