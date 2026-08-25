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Η Αφροδίτη Νέστορα συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου – Επιτακτική ανάγκη να ξεριζωθεί η τρομοκρατία

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THESTIVAL TEAM

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Με την Αφροδίτη Νέστορα συναντήθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης που την υποδέχθηκε στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια που είχε σημειωθεί στην οικία της, στη Θεσσαλονίκη και είχε αποτέλεσμα η μητέρα της να χάσει τη ζωή της και η ίδια να τραυματιστεί σοβαρά.

Σε ανάρτησή της η Αφροδίτη Νέστορα αναφέρει ότι συζητήθηκε με τον πρωθυπουργό το ζήτημα των επιθέσεων και τονίστηκε η ανάγκη να ξεριζωθεί η τρομοκρατία.

«Είχα την τιμή να συναντήσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο γραφείο του, στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον ευχαρίστησα για την πρόσκληση και τη συμπαράστασή του μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας μου, το δικό μου σοβαρό τραυματισμό, τον τραυματισμό του πατέρα μου και άλλων ενοίκων της πολυκατοικίας που μένω ενώ στη συζήτηση τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της «λόγω και έργω».
Με τον Πρωθυπουργό συζητήσαμε φυσικά και για τη Θεσσαλονίκη, τις προοπτικές της και την αναπτυξιακή της πορεία».

Ανάλογες εμπρηστικές επιθέσεις σημειώθηκαν την ίδια μέρα (ξημερώματα 1ης Ιουλίου) στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη.

Αφροδίτη Νέστορα Κυριάκος Μητσοτάκης

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