Σωτήρης Σέρμπος: Παραιτήθηκε από σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής

Αλλαγή στο επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου, με τον Σωτήρη Σέρμπο να αποχωρεί από τη θέση του μετακλητού συμβούλου του πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής.



Η παραίτησή του έγινε αποδεκτή και η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επισημοποιώντας την αποχώρησή του από το πρωθυπουργικό επιτελείο. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την κυβέρνηση για τους λόγους της παραίτησης.



Ο Σωτήρης Σέρμπος, καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, είχε βρεθεί και στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του Ιουνίου του 2024, όταν ήταν για πρώτη φορά υποψήφιος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.



Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και στρατηγικού σχεδιασμού. Στο παρελθόν είχε διατελέσει Επιστημονικός Διευθυντής Σχεδιασμού Πολιτικής στο υπουργείο Εξωτερικών, ενώ είχε υπηρετήσει ως ειδικός σύμβουλος στα υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Μακεδονίας-Θράκης.