Σκόπελος: Απαγορεύτηκε η προσέγγιση τουριστικών σκαφών σε παραλίες εν μέσω τουριστικής σεζόν

Απαγόρευση προσέγγισης τουριστικών μικρών σκαφών σε όλες τις παραλίες της Σκοπέλου, εν μέσω αιχμής της τουριστικής σεζόν, καταγγέλλουν επαγγελματίες που εκτελούν ημερήσιες κρουαζιέρες από τη Σκιάθο. Η απόφαση, που εφαρμόστηκε από το Λιμεναρχείο στις 23 Αυγούστου, άφησε εκατοντάδες τουρίστες που είχαν προπληρώσει εκδρομές προς τις παραλίες όπου γυρίστηκε η ταινία «Mamma Mia» χωρίς πρόσβαση στον προορισμό τους.

Ο καπετάνιος και ιδιοκτήτης σκάφους Λάμπρος Χούμας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου, περιέγραψε πώς η δραστηριότητα που ασκεί η οικογένειά του για δεκαετίες σταμάτησε από τη μια μέρα στην άλλη. «Γινόταν μια ζωή αυτό, γινόταν προσέγγιση στην αμμουδιά», ανέφερε, εξηγώντας ότι ξαφνικά το Λιμεναρχείο ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η πρόσβαση, αρχικά στην παραλία Καστάνη όπου, μεταξύ άλλων, γυρίστηκε η ταινία “Mamma Mia” και στη συνέχεια σε όλες τις ακτές του νησιού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απαγόρευση συνδέεται με νομοθεσία περί προσάραξης σκαφών που ισχύει εδώ και δύο χρόνια, αλλά εφαρμόστηκε τώρα, στη μέση της σεζόν, ύστερα από καταγγελία (Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ).

Ο κ. Χούμας υποστήριξε ότι πίσω από την καταγγελία βρίσκονται επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε γειτονική παραλία, οι οποίοι ήθελαν να «σταματήσει η Καστάνη» ώστε να προσελκύσουν οι ίδιοι τους τουρίστες. Στάθηκε ιδιαίτερα στην ασυνέπεια που εντόπισε ανάμεσα σε Σκιάθο και Σκόπελο, αφού στο πρώτο νησί, όπως είπε, «επιτρέπονται τα πάντα», ενώ στο δεύτερο «απαγορεύεται να πάμε σε οποιαδήποτε αμμουδιά». «Άλλο κράτος η Σκόπελος, άλλο κράτος η Σκιάθος», σχολίασε χαρακτηριστικά, ζητώντας να διευκρινιστεί αν η νομοθεσία ισχύει ενιαία σε όλη τη χώρα.

Ερωτηθείσα από την ΕΡΤ Βόλου, η λιμενάρχης Σκιάθου, Αθηνά Κυρίτση, διευκρίνισε ότι ο νόμος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως, χωρίς διαφοροποίηση ανάμεσα σε νησιά ή περιοχές. Όπως εξήγησε, στη Σκόπελο ο νόμος εφαρμόστηκε έπειτα από συγκεκριμένη καταγγελία που οδήγησε το Λιμενικό να παρέμβει, ενώ σημείωσε πως δεν είναι εφικτό να υπάρχει καθημερινός έλεγχος σε όλες τις παραλίες από ένα και μόνο κλιμάκιο του Λιμενικού. Πάντως καπετάνιοι αναφέρουν ότι μπορεί ο νόμος να ισχύει εδώ και δύο χρόνια, όμως δεν ενημερώθηκε κανένας επαγγελματίας. ” Και από τη στιγμή που είναι παράνομο γιατί το Λιμεναρχείο δέχθηκε από μένα το Μάιο του 2026 δήλωση με τις ακτές που προσεγγίζουν τα σκάφη μου, δηλαδή τις ακτές Καστάνη, Πάνορμο και Μηλιά; Και πέρυσι το έκανα. Γιατί το Λιμεναρχείο δέχθηκε την αίτησή μας;” αναρωτήθηκε ο κ. Χούμας.

Τέλος περιέγραψε το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι επαγγελματίες, καθώς οι τουρίστες έχουν ήδη πληρώσει, μέσω τουριστικών γραφείων, για εκδρομές που δεν μπορούν πλέον να πραγματοποιηθούν. Ανακοίνωσε ότι, ως προσωρινή λύση, ναύλωσε με δικά του έξοδα λεωφορεία για να μεταφέρει τους τουρίστες οδικώς, ζητώντας από τις αρχές να δοθεί χρονικό περιθώριο ή σαφείς οδηγίες στους επαγγελματίες πριν την εφαρμογή τέτοιων μέτρων.