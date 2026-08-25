Καβάλα: Φωτιά στη Βρύση του Δήμου Παγγαίου – Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση, στον Δήμο Παγγαίου Καβάλας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 34 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 8 οχήματα. Ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Παγγαίου.