Νίκος Βέρτης: Χωρισμός-βόμβα μετά από 9 χρόνια σχέσης;

Η Εμμανουέλα Κουκλινού υπήρξε για περίπου εννέα χρόνια η γυναίκα που φέρεται να βρισκόταν αθόρυβα στο πλευρό του Νίκου Βέρτη. Μια εντυπωσιακή Κρητικιά, χαμηλών τόνων, η οποία κατάφερε να κερδίσει την καρδιά ενός από τους πιο περιζήτητους Έλληνες τραγουδιστές, χωρίς να επιδιώξει ποτέ να βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Τις τελευταίες ώρες, ωστόσο, οι πληροφορίες του couscous.gr θέλουν το ζευγάρι να έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους, έπειτα από μία μακροχρόνια σχέση που είχε φτάσει μέχρι τη συγκατοίκηση. Οι πρόσφατες μοναχικές εμφανίσεις του Νίκου Βέρτη στη Μύκονο ενίσχυσαν τη σχετική φημολογία, χωρίς, πάντως, ούτε ο ίδιος ούτε η Εμμανουέλα να έχουν επιβεβαιώσει δημόσια έναν χωρισμό.



Ποια είναι η Εμμανουέλα Κουκλινού



Η Εμμανουέλα Κουκλινού κατάγεται από την Κρήτη και ασχολείται επαγγελματικά με το σχέδιο μόδας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ που είχε παρουσιάσει τον Ιανουάριο του 2024 η Φωτεινή Πετρογιάννη μέσα από την εκπομπή Το Πρωινό του ΑΝΤ1, η νεαρή σχεδιάστρια είχε αναλάβει ακόμη και τη δημιουργία των στολών που φορούσαν εργαζόμενοι στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν ο Νίκος Βέρτης. Παρά τη σχέση της με έναν καλλιτέχνη τόσο μεγάλης δημοφιλίας, η ίδια επέλεξε να μη χρησιμοποιήσει ποτέ την προσωπική της ζωή ως μέσο προβολής. Οι εμφανίσεις της μπροστά στις κάμερες ήταν ελάχιστες, ενώ διατηρούσε ένα ιδιαίτερα προσεκτικό προφίλ στα social media.