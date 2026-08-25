Χαλκιδική: Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές που προκάλεσαν άγνωστοι σε συστήματα πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα

Την αποκατάσταση των καταστροφών που άγνωστοι είχαν προκαλέσει σε συστήματα αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα (SEATRAC), τόσο στα Νέα Μουδανιά όσο και στα Νέα Φλογητά, γνωστοποίησε ο Δήμος Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.

Σε ανακοίνωση του Δήμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνεται ότι οι ζημιές -στα Νέα Μουδανιά καταστράφηκε το ειδικό καρεκλάκι και στα Νέα Φλογητά υπέστησαν ζημιές τα ηλεκτρονικά συστήματα- «αποκαταστάθηκαν από τον Δήμο αλλά θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το σύστημα αυτό δεν είναι παιχνίδι, είναι ένα μέσο που δίνει σε ανθρώπους με αναπηρία τη δυνατότητα να χαρούν τη θάλασσα με αξιοπρέπεια, ανεξαρτησία και ισότιμη συμμετοχή».

«Η χρήση του ως παιχνίδι, όπως έχει παρατηρηθεί, και πολύ περισσότερο η καταστροφή του, στερεί από έναν συνάνθρωπό μας κάτι που για πολλούς από εμάς θεωρείται αυτονόητο: μια απλή βουτιά στη θάλασσα», σημειώνεται στην ανακοίνωση του Δήμου καλώντας να «αναλογιστούμε για λίγο πώς θα αισθανόμασταν αν ένα μέλος της οικογένειάς μας περίμενε να χρησιμοποιήσει αυτή την εγκατάσταση και αντί γι’ αυτό έβρισκε κατεστραμμένο τον εξοπλισμό».

Ο Δήμος καλεί, παράλληλα, όσους γνωρίζουν κάτι για τις συγκεκριμένες καταστροφές, «να βοηθήσουν, ώστε να προστατευθεί η δημόσια περιουσία και, κυρίως, το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να απολαμβάνει τη θάλασσα χωρίς εμπόδια και χωρίς αποκλεισμούς».