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Μενίδι: Συγκλονίζει η περιγραφή της 26χρονης που δέχθηκε επίθεση από σκύλο – “Προσπαθούσα να βγάλω τη “Μπουμπού” από τα δόντια του”

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Συγκλονίζει η περιγραφή της 26χρονης που προσπάθησε να σώσει το κατοικίδιό της από την επίθεση που δέχθηκαν από σκύλο στη μέση του δρόμου στο Μενίδι.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η επίθεση περιστατικό έγινε περίπου στις 9 το πρωί. Η 26χρονη πήγαινε βόλτα με το σκυλάκι της, όταν δέχθηκε επίθεση στην οδό Αμαρρυλίδος από σκύλο, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει από την αυλή σπιτιού όπου βρισκόταν.

Ο σκύλος επιτέθηκε τόσο στην 26χρονη όσο και στο κατοικίδιό της. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά η 26χρονη, αλλά το σκυλάκι της, η «Μπουμπού» δεν τα κατάφερε.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 54χρονος άνδρας, υπήκοος Ουκρανίας, ιδιοκτήτης του σκύλου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, σωματική βλάβη από αμέλεια και αφέθηκε ελεύθερος.

«Προσπαθούσα να βγάλω τη την “Μπουμπού” από τα δόντια του»

«Σύρθηκα κάτω στο χώμα προσπαθώντας να βγάλω την “Μπουμπού” από τα δόντια του σκυλιού» περιέγραψε η 26χρονη στο STAR, τονίζοντας πως ο σκύλος «εμφανίστηκε από το πουθενά».

«Απλά την έπιασε ξαφνικά και εγώ προσπαθούσα να τη βγάλω από το στόμα του. Έπιασε το κατοικίδιό μου από τη ράχη, το δάγκωνε. Του έβγαλε το λουρί επειδή το δάγκωνε με μανία. Προσπαθούσα να τη σώσω και εν τέλει δάγκωσε και εμένα» πρόσθεσε.

Τι λέει ο ιδιοκτήτης του σκύλου

«Βγήκα έξω και τον είδα να τρέχει αλλά δεν μπορώ να τρέξω εγώ πιο γρήγορα από το σκυλί. Εγώ αγαπάω τα σκυλιά. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι… Θα πάω από το σπίτι τους να ζητήσω συγγνώμη για αυτό που έγινε. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή τι έχει συμβεί. Λυπούμαστε πάρα πολύ», ανέφερε ο 54χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου.

Μενίδι Σκύλος

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