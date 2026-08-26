Θεσσαλονίκη: Ο Θοδωρής Φέρρης έρχεται απόψε στο Στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς για μια μεγάλη συναυλία
Ο Θοδωρής Φέρρης έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία στο Στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς, στο πλαίσιο της περιοδείας «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη»-Καλοκαίρι 2026.
Μετά τις πολύμηνες sold out εμφανίσεις του και τη δυναμική πορεία του τα τελευταία χρόνια, ο δημοφιλής ερμηνευτής επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με ένα πρόγραμμα γεμάτο μεγάλες επιτυχίες, έντονο συναίσθημα και τη χαρακτηριστική φωνή που τον έχει καθιερώσει ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής.
Ο Θοδωρής Φέρρης ανεβαίνει στη σκηνή με το ιδιαίτερο ύφος, τις διαδοχικές επιτυχίες και τη συναισθηματική ένταση που χαρακτηρίζουν τις ζωντανές εμφανίσεις του.
Στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς «Βασίλης Τριανταφυλλίδης»
Χηλής 12, Καλαμαριά
Τηλ: 231 041 2230
Εισιτήρια-Τιμές εισιτηρίων: προπώληση από 15€ / Προπώληση: more.com
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