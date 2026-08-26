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Θεσσαλονίκη: Ο Θοδωρής Φέρρης έρχεται απόψε στο Στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς για μια μεγάλη συναυλία

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THESTIVAL TEAM

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Ο Θοδωρής Φέρρης έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία στο Στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς, στο πλαίσιο της περιοδείας «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη»-Καλοκαίρι 2026.

Μετά τις πολύμηνες sold out εμφανίσεις του και τη δυναμική πορεία του τα τελευταία χρόνια, ο δημοφιλής ερμηνευτής επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με ένα πρόγραμμα γεμάτο μεγάλες επιτυχίες, έντονο συναίσθημα και τη χαρακτηριστική φωνή που τον έχει καθιερώσει ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής.

Ο Θοδωρής Φέρρης ανεβαίνει στη σκηνή με το ιδιαίτερο ύφος, τις διαδοχικές επιτυχίες και τη συναισθηματική ένταση που χαρακτηρίζουν τις ζωντανές εμφανίσεις του.

Στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς «Βασίλης Τριανταφυλλίδης»
Χηλής 12, Καλαμαριά

Τηλ: 231 041 2230

Εισιτήρια-Τιμές εισιτηρίων: προπώληση από 15€ / Προπώληση: more.com

Σημαντική σημείωση:
Εισιτήρια «Στην Πόρτα»:

  • Η διάθεση εισιτηρίων κατά την είσοδο πραγματοποιείται αποκλειστικά την ημέρα της εκδήλωσης. Ενδέχεται να ισχύει διαφοροποιημένη τιμολόγηση σε σχέση με την προπώληση.
  • Δυναμική Τιμολόγηση: Οι τιμές των εισιτηρίων υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ανάλογα με τη ζήτηση και την εγγύτητα της ημερομηνίας διεξαγωγής.
  • Εισιτήρια ΑμεΑ: Για την προμήθεια εισιτηρίου ΑμεΑ, παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτησή σας πατήστε εδώ.
  • Είσοδος Ανηλίκων: Παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών υποχρεούνται στην κατοχή κανονικού εισιτηρίου εισόδου. Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών εισέρχονται δωρεάν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν καταλαμβάνουν αυτοτελή θέση.

Θοδωρής Φέρρης

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