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Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακή τοιχογραφία με ανθισμένες κερασιές μεταμορφώνει γειτονιά της πόλης

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THESTIVAL TEAM

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Μια νέα εντυπωσιακή τοιχογραφία έρχεται να μεταμορφώσει μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης.

Η νέα καλλιτεχνική δημιουργία βρίσκεται στην περιοχή της Άνω Πόλης, μια από τις πιο χαρακτηριστικές και ιστορικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, γνωστή για τα παραδοσιακά σπίτια και τα στενά καλντερίμια.

Η τοιχογραφία καλύπτει την πρόσοψη ενός σπιτιού και απεικονίζει ανθισμένες κερασιές, με τα ροζ άνθη να δημιουργούν ένα έντονο και ιδιαίτερο σκηνικό. Σύμφωνα με τον καλλιτέχνη, η αισθητική της αντλεί έμπνευση από την Ανατολή, σε συνδυασμό με τη γοητευτική ατμόσφαιρα της Άνω Πόλης μεταμορφώνοντας την πρόσοψη αυτού του κτιρίου σε ένα έργο τέχνης.

Άνω Πόλη Θεσσαλονίκη

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