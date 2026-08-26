Φωτιά στην Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8) σε χαμηλή βλάστηση στην Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 16 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και 2 Α/Φ.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 26, 2026