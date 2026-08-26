Φωτιά στην Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8) σε χαμηλή βλάστηση στην Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.